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Ampute Milli Takımı, Gölcük Tabiat Parkı'nda moral depoladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,() MEKSİKA’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, Bolu Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nı gezerek moral depoladı. Bolu’nun...

Ampute Milli Takımı, Gölcük Tabiat Parkı'nda moral depoladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,()

MEKSİKA’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, Bolu Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nı gezerek moral depoladı.
Bolu’nun Karacasu Beldesi’nin Hamam Çayırı mevkiinde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdüren Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü Ampute Milli Futbol Takımı, Bolu Belediyesi’nin organizasyonuyla Gölcük Tabiat Parkı’nı gezdi. Tabiat Parkı’nda bulunan restoranda yemek yiyen teknik heyet ve sporcular, daha sonra doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün etrafında tur attı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milli takımı Antrenörü Uğur Özcan, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı’nın da katılımıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında sporculara belediye tarafından çeşitli hediyeler verildi. Milli takım adına kaptan Osman Çakmak da Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a tüm futbolcuların imzasının bulunduğu milli formayı hediye etti.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Bolu’da bu sene 157 tane takımın futbol anlamında kamp yaptığını biliyoruz. Bu neden 300 değil. 300 olduğu zaman Avrupa takımları da gelmeye başlayacak. Bunun altyapısını hep birlikte kurmak durumundayız. Şu anda yanında bulunduğumuz kaptanımız, hocamız ve ekibi ise Türkiye’nin gururu bir ekip. Avrupa şampiyonu olarak bize dünyada çok önemli bir itibar sağlamış ekibimiz bizim misafirimiz. Kamplarını burada yapıyorlar. Amaçları ise dünya şampiyonu olmak. Böyle bir ekibi misafir etmenin onurunu yaşadık. Kaptanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda kamp süresini arttırdık. Şu an kaptanımız burada bir kamp daha yapmak istiyor. Ben de imkanlarımız ölçüsünde biz spora her türlü desteği vermek durumundayız" dedi.
Takım kaptanı Osman Çakmak ise, "2002 yılı sonrası sayın cumhurbaşkanımızın engelli kardeşlerimize vermiş olduğu destekle Ampute Futbol takımının kurulmasında bugüne gelmesi bizleri çok mutlu etti. Biz her zaman ülkemizi sevindirmek, sevince boğmak istiyoruz. Tabi bazen üzücü şeyler de oluyor. Bunlar da hayatta var olması gereken şeyler. Bizim de bu saatten sonra Avrupa şampiyonluğundan sonra üzerimize düşen bir görev var. İnşallah dünyada Ampute Futbol Türkiye’den sorulur dedirteceğiz. Biz inşallah dünya şampiyonluğu kupasını aldıktan sonra Allah kısmet ederse Bolu’ya gelip Kupayı başkanımıza getireceğiz."

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