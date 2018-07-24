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Ampute Milli Futbol Takımı Bolu'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Murat KÜÇÜK / BOLU,() -  Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü Ampute Milli Futbol Takımı, Meksika'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanıyor. Karacasu Beldesi’nin Hamam Çayırı mevkiinde bulunan antrenman sahasında...

Ampute Milli Futbol Takımı Bolu'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Murat KÜÇÜK / BOLU,() - 

Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü Ampute Milli Futbol Takımı, Meksika'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanıyor.
Karacasu Beldesi’nin Hamam Çayırı mevkiinde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nı Bolu protokolü ziyaret etti. Bolu Valisi Aydın Baruş ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile Şube Müdürleri sporculara başarılar dileyerek tatlı ikram etti.
Ampute Futbol Milli takımı Antrenörü Uğur Özcan, Yardımcı Antrenörü Fatih Erdaş ve milli oyuncularla bir araya gelen Vali Baruş, futbolculara kendilerini Bolu’da ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak’ın nezdinde tüm futbolculara ülke olarak güvendiklerini kaydeden Vali Baruş, “Sizler milletimizin gözbebeğisiniz. Bu milletin duaları her zaman sizinle. Allah sizlere her zaman güç, kuvvet versin. İnşallah başarılarınız artarak sürer. Takıma katılan genç arkadaşlarımız da var. Onlar da takıma uyum sağladığı takdirde inşallah daha büyük başarılara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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