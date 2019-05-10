Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Çakmak: Hedef 2022 Dünya Kupası

Gürkan DURAL/BURSA,()

Avrupa Şampiyonu ve Dünya İkincisi olan Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak, engellerle dolu başarı yolcuğunu anlatarak, "Hayallerinizden asla vazgeçmeyin" dedi. Çakmak ayrıca hedeflerinin 2022 Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu belirtti.

Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Bursa'daki özel bir eğitim kurumunun davetlisi olarak öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşide Tokat'ta başlayıp İstanbul'da devam eden hayat hikâyesinden bahseden Çakmak, Ampute Futbol Milli Takım serüvenini anlattı. Zeytinburnuspor formasıyla profesyonelliğe ilk adımını attığını söyleyen Çakmak, Şırnak'ta görev bölgesinde mayına basması sonucu sol ayağını kaybetmesinin ardından hayatının tamamen değiştirdiğini ifade etti. İlk zamanlar umutsuzluğa kapıldığını, ancak kendisi gibi gazi arkadaşlarının desteğiyle yeniden yaşama bağlandığını anlatan Çakmak, "Hayatınızda bazı engellerle karşılaşabilirseniz ancak hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Çok isterseniz gerçekten her şeyi başarabilirsiniz. En büyük hayalim milli takımda forma giymekti. Bugün bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

HEDEF 2022 DÜNYA KUPASI

Ampute Futbol Milli Takımı ile başarıdan başarıya koşan Osman Çakmak, şuan tek hayallerinin 2022'de oynanacak Dünya Kupası'nı Türkiye'ye kazandırmak olduğunu ifade etti. Söyleşinin devamında herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken Çakmak, engellilere karşı bakış açımızı değiştirerek, onlara destek vermememiz gerektiğini dile getirdi. Öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtlayan Çakmak, konuşmasıyla büyük beğeni topladı.

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