Ampute Futbol Milli Takımı, Bursa'da

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Bursa'ya geldi. Kaptan Osman Çakmak, "Avrupa’daki ülkeleri dize getirdiğimiz gibi bu yıl Dünya Şampiyonası'nda da o ülkeleri dize getirip bizde bu coğrafyada Mehmetçiklerimize bir nebze de olsa o mutluluğu yaşatmak isteriz" dedi.

Avrupa şampiyonluğuyla Türkiye'nin gururu olan Ampute Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bursa Ampute Gücü Spor Kulübü ile bir araya geldi. BURFAŞ Hünkar Köşkü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada her iki takımın oyuncularının yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin ve Bursa Ampute Gücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Kuzu da yer aldı.

ŞAHİN: "AMACIMIZ ENGELLERİ SPOR YOLUYLA AŞMAK"

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu ilk kez tarihinde yaşatan Ampute Milli Takımı'nı Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Doç. Dr. Şahin, "Çünkü onlar yürekleriyle nasıl büyük bir başarı kazandıklarını bütün ülkemize gösterdiler. Hepsi toplumumuza ve ülkemize çok büyük bir gurur yaşattıkları gibi, aslında çok büyük de bir ders çıkarmamız gereken bir tablo ortaya koydular. Onun için hepsine ben teşekkür ediyorum, amacımız spor yoluyla engelleri aşmak ve onlara bir nebze olsun spor yoluyla hayata tutunmalarında katkı sağlamak. Bursa’da da biz, hem Ampute Takımımız ile hem tekerlekli basketbol takımımız ve birçok engelli takımımızla bu çalışmaları yürüterek binlerce çocuğumuzu, engelli gencimizi spor faaliyetlerinin içerisine alıyoruz" dedi.

ÇAKMAK: "YETENEKLİ ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak ise Avrupa şampiyonu apoletiyle Bursa'da olduklarını belirterek, "Bursa’ya gelip, Bursa’daki Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etmemiz, en büyük hedeflerimizdendi. Çizdiğimiz yolda büyük bir başarı çünkü kulüpler varsa milli takım vardır. Milli Takım'da inşallah değerli arkadaşlarımız da en kısa zamanda aramızda olur. Ben buna inanıyorum, yetenekli arkadaşlarımız da var" diye konuştu.

HEDEF DÜNYA KUPASI

Haince atılan pusu sonrası 8 tane kahraman Mehmetçik'in şehit olmasının ve 13 tane gazimizin de yaralı olmasından ötürü üzüntü duyduklarını söyleyen kaptan Osman Çakmak, "Bende bir terörle mücadelede gazi olmamdan ötürü, bu konuda üzülüyoruz. Ancak sevindiğimiz taraf ülkemizin birliğini ve beraberliğini asla bozamayacaklar. Tabii bu ülkenin, ülke olabilmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın geçenlerde de çok iyi bir cümlesi vardı, biz hainlerin üzerine gideceğiz, o hainler bizi yıldıramayacak. Bugün şehit veririz, ama yarın yine analar, babalar, ellerini kınalayarak vatan aşkıyla vatanına hizmet etmek için gönderecektir. İnşallah futbol anlamında da Avrupa’daki ülkeleri dize getirdiğimiz gibi bu yıl dünya şampiyonasında da o ülkeleri dize getirip bizde bu coğrafyada Mehmetçiklerimize bir nebze o mutluluğu yaşatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILIYSAN, ÖDÜLLENDİRİLİYORSUN"

Şampiyonluk sonrasına da değinen kaptan Osman Çakmak, sözlerini "Bu ülkede başarılıysak devlet büyüklerimiz seni sahiplenir. Biz arkadaşlarla her zaman konuştuğumuzda, hocalarımızın her zaman bize söylediği bir şey var: başarı. Ama kahramanca bir başarı elde etmek lazımdı, eğer başarılıysan Türk halkı seni bağrına basıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere şu cümleyi kurmuştu; ‘İleride ampute futbol dünyada Türkiye’den sorulsun’ diye. Biz de 23 kulübümüz var, Ampute camiasıyla birlikte yola çıkarak ilke imza attık. İnşallah darısı Dünya Kupası'na. Bir gazi olarak bu ülkede başarılıysan, insan ayırt edilmeksizin ödüllendiriliyorsun, şampiyonadan sonra en büyük hedefimize ulaştık mı, ulaşamadık, Dünya Kupası var ama dünya kupasından sonra bu sevinci mutluluğu hep birlikte yaşayacağız" ifadeleriyle noktaladı.

Daha sonra her iki takımın oyuncuları ve Doç. Dr. Şahin'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanvekili İbrahim Toprak'ın da katılımıyla heyet, Emir Sultan Camii'ne giderek Afrin'deki Zeyindalı Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçik ve ülkenin geleceği için dualar etti.

