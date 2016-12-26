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Amedspor'da Taner Taşkın dönemi

AMED Sportif Kulüp yönetimi, Sertaç Büyükbayrak'tan boşalan Teknik Direktörlüğe Taner Taşkın ile anlaştı. Tecrübeli hoca Taner Taşkın, bugün geldiği Diyarbakır'da 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Üst üste alınan kötü sonuçların...

Amedspor'da Taner Taşkın dönemi
AMED Sportif Kulüp yönetimi, Sertaç Büyükbayrak'tan boşalan Teknik Direktörlüğe Taner Taşkın ile anlaştı. Tecrübeli hoca Taner Taşkın, bugün geldiği Diyarbakır'da 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Amedspor'da geçtiğimiz günlerde istifa eden Sertaç Büyükbayrak'tan boşalan teknik direktörlüğe Taner Taşkın getirildi. Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, Taner Taşkın ile her konuda anlaştıklarını ve kulüp binasında 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, camiaya hayırlı olması dileğinde bulundu. Amedspor'un kötü sonuçlarla birlikte kötü günler yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:
"Son haftalarda kötü sonuçlar almıştık. Fenerbahçe maçıyla çok güzel bir ortaya koymamıza rağmen bu kez takım kaptanımız Şehmus Özer'i trafik kazasında kaybettik. Ama Amedspor çok büyük bir camia. Bütün sıkıntıların üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip bir kulüp. Bu kötü günlere son vermek adına geçtiğimiz yıl Manisaspor'u şampiyonluğa taşıyan Taner Taşkın hocamız ile 1.5 yıllığına anlaştık. Kulüp binamızda yöneticilerimizle birlikte sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun."
 
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