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Amedspor'da Nurullah Edemen güven tazeledi

Selim KAYA / DİYARBAKIR,() TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de bugün yapılan 3'üncü Olağanüstü Genel Kurul'da Nurullah Edemen yeniden başkan seçildi. Edemen ve Yönetim Kurulu üyeleri, bütün alacaklarını...

Amedspor'da Nurullah Edemen güven tazeledi

Selim KAYA / DİYARBAKIR,()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de bugün yapılan 3'üncü Olağanüstü Genel Kurul'da Nurullah Edemen yeniden başkan seçildi. Edemen ve Yönetim Kurulu üyeleri, bütün alacaklarını kulübe hibe etti. 
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Konferans Salonu'nda yapılan kongrede, yoklama, saygı duruşu ve kulübün gelir giderleri oybirliğiyle ibra edildikten sonra eski başkan Nurullah Edemen bir konuşma yaptı. Konuşmasında Amedspor'un zarar ettiğini ve mevcut borcunun 11 milyon lirayı aştığını belirten Edemen, "Bu kulübün çarkı dönsün, ocağında yemek pişsin, çalışanlar maaşlarını alıp eve aş götürsün diye ben ve arkadaşlarımız kulübe borç para verdik. Benim 2 milyon 800 bin lira, eski yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Nesih Aktepe 350 bin ve eski başkanımız Ali Karakaş'ın 312 bin lira alacakları vardı. Diğer yönetici arkadaşların da kulüpten alacakları vardı. Ancak biz bu borcumuzu bugün burada kulübe hibe ettiğimizi beyan ediyoruz. Yöneticilerin bu alacaklarını çıkarttığımız zaman şu an kulübün net borcu 3 milyon 800 bin lira kaldı. Amedsporun bir ağırlığı ve bir bedeli var. Bugün bu alacaklarımızı kulübe hibe ederek Amedsporlu olmanın bedelini ödedik" dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra Nurullah Edemen divana liste verdi. Tek liste ile gidilen seçimde yapılan açık oylama sonucunda Edemen yeniden başkan seçildi. Kürsüye ikinci kez çıkan Edemen, "Bizim için yine sıkıntılı bir dönem başladı. Gönül isterdi ki yeni liste yeni adaylar çıksaydı. Ama olmadı. Buraya gelerek bizi destekleyen Diyarbakırlı iş adamlarına teşekkür ediyorum. Sezon başında çok iyi takım kurduğumuza inandık. Ama bazı etkenler var. Gönül isterdi ki başarılı olalım. Transferlerimiz iyi çıkmadı. Bunun için Diyarbakır halkından özür diliyoruz. Bu bize ders oldu" dedi.
Nurullah Edemen başkanlığındaki Amedspor'un yeni yönetim kurulu; Hamide Akar, Yahya Çete, Aylin Turşak, Abdullah Sevinç, Süleyman Gökalp, Tamer Kucun, Besra Ekinci, Adnan Zengin, Eser Sönmez,  Veysel Özhekti, Osman Ocaklık, Fırat Kasımoğlu, Remzi Dinar ve Mehmet Şimşek'ten oluştu.

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