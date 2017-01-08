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Amed Sportif-Gençlerbirliği: 0-5 (Ziraat Türkiye Kupası)

ANTALYA,() STAD: Mardan HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Ahmet Ayaz (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx) AMED SPORTİF: Levent (x)- Koray (xx), Kamil (xx), Ercüment Balıkçı (xx), Erhan (xx), Yusuf (xx) Dk.83 Oğuz x), Abdullah (xx), Ercan, (xx),...

Amed Sportif-Gençlerbirliği: 0-5 (Ziraat Türkiye Kupası)

ANTALYA,()
STAD: Mardan
HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Ahmet Ayaz (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx)
AMED SPORTİF: Levent (x)- Koray (xx), Kamil (xx), Ercüment Balıkçı (xx), Erhan (xx), Yusuf (xx) Dk.83 Oğuz x), Abdullah (xx), Ercan, (xx), Mehmet Sıddık İstemi (xx), Mansur (x), Ahmet Güven (xx) (Dk.67 Tekin x)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx)- Ahmet Oğuz (xxx), Uğur Çiftçi (xxx), Ahmet Çalık (xx) (Dk.46 Fernat Görgülü xx), Sergey (xxx), Serdar Gürler (xxx), Milinkovic (xx), Samuel Owusu (xx) (Dk.35 Tokelo Rantie xxx), Selçuk Şahin (xxx) (Dk.65 Aleksandar Scekic xx) Cosmin Metai (xx), Vedat Muriqi (xx)
GOLLER: Dk.48 Sergey, Dk.60, Dk.73 Tokelo Rantie, Dk.68 (penaltı) Serdar Gürler, Dk.75 Ferhan Görgülü (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KART: Dk.62 Mansur (Amed Sportif)
SARI KARTLAR: Ercüment, Erhan (Amed Sportif), Ahmet Çalık (Gençlerbirliği)
ZİRAAT Türkiye Kupası’nda Spor Toto 2’nci Lig Kırmız Grup takımı Amed Sportif ile Spor Toto Süper Lig takımı Gençlerbirliği arasında 22 Aralık'ta yapılması planlanan 3'üncü hafta maçı, Amed Sportif kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ertelenmişti. Bugün oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.
48'inci dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ceza sahasına yaptığı ortada, Palitsevich'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
60'ıncı dakika Matei'nin sağdan ortasında Rantie'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
62'nci dakikada Amed Sportif'ten Mansur ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
68'inci dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ceza sahasında Ferhat
Görgülü, Abdullah Çetin'in yaptığı müdahaleyle yerde kaldı, macın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Serda Gürler topu ağlarla buluşturdu: 0-3.
73'üncü dakikada kaleci Hopf'tan kendi yarı sahasında topu alan Rantie, hızla rakip savunmayı aşarak kaleci Levent Taşkın'la karşı karşıya kaldı. Tokelo Rantie,
topu ağlarla buluşturdu: 0-4.
75'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında
karambol oluştu. Defansın uzaklaştırmak istediği top, Ferhat Görgülü'ye çarparak
ağlarla buluştu: 0-5.

FOTOĞRAF 

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