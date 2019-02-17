Amed Sportif Faaliyetler - Utaş Uşakspor:2-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, () -

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Efe Kurtuluş, Ali Rıza Öztürk,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi- Yiğitcan, Umut (Dk. 83 Muhlis), Muhammed Burak, Mehmet Sıddık, Ömer, Oğuz, Ferat, Mansur, Furkan (Dk. 86 Nezir ), Bünyamin (Dk. 89 Mehmet Erkut )

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin- Kerem, (Dk. 85 Nurettin ), Murat, Tayfun, (Dk.46 Oğuzhan Yıldırım), Emrah, Oğuzhan Kayar, Fatih, Nuri, Muhammed Rıdvan, Semih, Hikmet,

GOLLER: Dk. 64 Mansur, Dk. 75 Furkan, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+ 4 Muhammed Rıdvan (Utaş Uşakspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Sıdık, Ömer, Erdi, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetler), Murat, Tayfun (Utaş Uşakspor)

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Utaş Uşakspor'u 2- 1 yendi.

14’üncü dakikada Umut soldan içeri doğru kesti Uşaksporlu Nuri Melih topu elle kesti, Hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını işaret etti. Umut’un penaltı vuruşunu kaleci Ersin uzanarak kornere gönderdi.

26’ncı dakikada Uşakspor sol taraftan Tayfun ile köşe atışı kullandı. Ceza alanına ortasına Erdi yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza yayı üstünde topla buluşan Oğuzhan Kayar’ın sert şutunu kaleci Erdi uzanarak kornere gönderdi.

44’üncü dakikada Oğuzhan Kayar’ın ceza alanına ortasına ceza alanında Tayfun vurdu, kaleci Erdi topa iki hamlede sahip oldu ve maçın ilk devresi golsüz berabere tamamlandı.

51’inci dakikada sağ taraftan gelişen bir Amed Sportif atağında Muhammet Burak’ın yarım ortaya benzer şutu kaleci Ersin’in müdahalesine rağmen üst direğe çarparak dışarı çıktı.

61’inci dakikada ceza alanına yapılan uzun ortayı kontrol eden Muhammed Burak, topu daha müsait durumdaki Furkan’a indirdi. Furkan’ın sert şutu üst direkten geri döndü.

64’üncü dakikada gelişen Amed Sportif atağında kalabalık Utaş Uşak ceza alanında en son topla buluşan Mansur sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1- 1.

75’inci dakikada Amed Sportif Umut ile sağ taraftan köşe atışı kullandı. Umut’un ceza alanına ortasına savunmanın uzaklaştıramadığı topun gelişine Furkan çok ser vurarak filelere gönderdi: 2- 0.

90+4’üncü dakikada Uşaksporlu Oğuzhan Kayar’ın köşe atışından ceza alanına gönderdiği topu Muhammed Rıdvan kafayla ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti: 2- 1.