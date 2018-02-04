Amed Sportif Faaliyetler - Tuzlaspor maçında Mehmetçiğe pankartlı destek

​İki takım sahaya, "Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız" yazılı pankartla çıktı

Amed Sportif Faaliyetler: 0 Tuzlaspor: 0

Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Turgut Evran (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx), Okan (xx), Cumhur (x)(Dk. 73 Ercan x), Timur Kosovalı (x), Fatih (xx), Muhammet Burak (x)(Dk. 80 Muhamjet Yılmaz x), Mehmet Sıddık (x), Oğuz (xx), Ömer (xx), Mansur (xx)(Dk. 85 Berat Han x), Rıdvan (xx),

TUZLASPOR: İsmail (xx), Bülent (xx), Gökcan (xx), Sadık (xx)(Dk. 58 Berat Ali x), Hüseyin (x)(Dk. 90 Faruk ?), Hacı Mustafa (x)(Dk. 70 Emre x), Ayhan Tuna (x), Can Emir (x), Lider (xx), Mehmet Çakır (xx), Murat (xx),

SARI KARTLAR: Fatih, Mansur (Amed Sportif Faaliyetler), Can Emir, Berat Ali, faruk, (Tuzlaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Tuzlaspor'la 0-o berabere kaldı.

Her iki takım futbolcuları da "Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız" yazılı pankartla sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

38'inci dakikada soldan ceza alanına yerden gelen topla buluşan Mehmet Çakır'ın vuruşu kaleci Erdi'yi geçti, araya giren Fatih, topun ağlara gitmesini engelledi.

45'inci dakikada Tuzlasporlu Lider, ceza alanının sol üst köşesinde Fatih'i düşürdü. Kazanılan serbest atışı kullanan Timur Kosovalı'nın vuruşu barajdan geri döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

Maçın ikinci devresi ise orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere tamamlandı.0-0

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