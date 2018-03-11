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Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer: 1-0

Selim KAYA / DİYARBAKIR,() -  STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Özgün Karakoçlu (xx), Emin Barlas (xx) AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf (xxx), Ercan (xxx), Timur (xx), Muhammed Burak (xx), Mehmet Sıddık (xxx)(Dk.90...

Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer: 1-0

Selim KAYA / DİYARBAKIR,() - 

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Özgün Karakoçlu (xx), Emin Barlas (xx)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf (xxx), Ercan (xxx), Timur (xx), Muhammed Burak (xx), Mehmet Sıddık (xxx)(Dk.90 Ömer), Oğuz (xxx), Muhammee Sercan (xx), Ferat (xx), Mansur (xx)(Dk.75 Cumhur xx), Rıdvan (xxx), Muhammed Yılmaz (xxx),(Dk.Okan xx)
SARIYERSPOR: Kubilay (xx), Serkan (x), Yaser (xx), Erkut (xx), Adem (xx), Hüsnü (xx), Fırat (xx), Yusuf Yalçın (x)(Dk. 46 Sinan x), Alim (xx)(Dk.84 Kemal), Fatih (xx), Bertul (xx) (Dk.63 Emrah xx)
GOL: Dk.12 Muhammed Yılmaz (Amer Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Timur (Amedspor) - Fırat (Sarıyer)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amedspor Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Sarıyer'i 1-0 yenerek 3 puanı aldı.
1'inci dakikada Ercan'ın şık ara pasında savunmanın arkasına fırlayan Sıddık, topu kalecinin üzerinden aşırdı. Meşin yuvarlak kale direğinin dibinden az fark ile dışarı çıktı.
12'inci dakakida Sarıyer savunmasının ıskaladığı top ile buluşan kaptan Sıddık, topu Muhammed'in koşu yoluna doğru yerden yuvarladı. Ceza alanında topla buluşan Muhammed Yılmaz, yerden bir vuruş ile topu ağlara gönderdi: 1-0.
41'inci dakikada Sarıyer'den Hüsnü'nün uzuktan sert şut denemesi üsten dışarı çıkınca ilk devre ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
48'inci dakikada ani gelişen konuk takım atağında, Adem'in şık pası ile sol çaprazdan ceza alanına girip kaleci ile baş başa kalan Alim'in sert vuruşu üst direkten geri döndü. 
85'inci dakikada Amedsporlu Okan'ın pası ile hareketlenen Timur'un sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı. 
Karşılaşma 1-0 Amed Sportif Faaliyetler'in üstünlüğü ile sona erdi. 
(FOTOĞRAFLI)

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