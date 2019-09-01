Amed Sportif Faaliyetler - Sancaktepe FK: 1-2
Selim KAYA / DİYARBAKIR () STAT: Diyarbakır HAKEMLER: Burak Olcar, Hamdi Tontu, Boran Turhan AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Abdullah, Azad Kevin, Oğuz, Yiğitcan, Yusuf Kılıç (Dk. 52 Hüseyin), Bünyamin, Onur (Dk. 79 Muhammet Yımaz), Furkan,...
Selim KAYA / DİYARBAKIR ()
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Burak Olcar, Hamdi Tontu, Boran Turhan
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi - Abdullah, Azad Kevin, Oğuz, Yiğitcan, Yusuf Kılıç (Dk. 52 Hüseyin), Bünyamin, Onur (Dk. 79 Muhammet Yımaz), Furkan, Muhammed Burak, Atakan (Dk. 75 Muhlis)
SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Emre - Mehmet Abdullah, David Deniz, Melik (Dk. 85 Halil İbrahim), Alaattin Hamza, Recep Budak, Ogün, Mert, Erhan (Dk. 75 Can), Bilal, Oğuzhan (Dk. 73 İrfan)
GOLLER: Dk. 28 Onur (Amed Sportif Faaliyetler) - Dk. 31 Erhan, Dk. 47 Bilal (Sancaktepe Futbol Kulübü)
SARI KARTLAR: Muhammed Burak, Oğuz, Hüseyin (Amed Sportif Faaliyetler) - Ogün, Recep Burak, İrfan, Emre (Sancaktepe Futbol Kulübü)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Sancaktepe Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.
28'inci dakikada Burak'ın ceza alanına yerden ortaladığı topun gelişine Onur vurdu. Meşin yuvarlak yakın kale direğinin dibinden ağlara gitti: 1-0.
31'inci dakikada Melik'in ceza alanına yerden gönderdiği topla buluşan Erhan, sırtı kaleye dönük olmasına rağmen dönerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
47'nci dakikada Alaattin Hamza'nın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Melik, yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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