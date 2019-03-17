Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...

Amed Sportif Faaliyetler - Sancaktepe Belediyespor: 2 - 1

Selim KAYA/ DİYARBAKIR ()- STAT: Diyarbakır HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Suha Adıyaman, Osman Baruk, AMED SPORTİF FAALİYETLER: Serkan- Ferhat, Yiğitcan, Hasan, Gökhan (Dk.90 Mehmet Erkut), Mehmet Sıddık, Oğuz, Yusuf (Dk.65 Berat), İlyas,...

Amed Sportif Faaliyetler - Sancaktepe Belediyespor: 2 - 1

Selim KAYA/ DİYARBAKIR ()-

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Suha Adıyaman, Osman Baruk,
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Serkan- Ferhat, Yiğitcan, Hasan, Gökhan (Dk.90 Mehmet Erkut), Mehmet Sıddık, Oğuz, Yusuf (Dk.65 Berat), İlyas, Nezir (Dk.58 Furkan), Bünyamin
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre- Melik, Berke (Dk.84 Oğuzhan Kaylesiz), İrfan, Mert, Abdulkadir (Dk.60 İsmail), Muharrem, Bilal (Dk.73 Oğuz), Recep, Erbay, Can
GOLLER: Dk.21 Gökhan, Dk.83 Furkan, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk.40 Berke (Sancaktepe Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Sıddık, İlyas, Nezir, Hasan (Amed Sportif Faaliyetler), İrfan, Melik, (Sancaktepe Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
21'inci dakikada Nezir’in şık ara pasında ceza yayının hemen girişinde topu önüne alan Gökhan, yerden güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
40'ncı dakikada İrfan’ın sağdan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Mert, topu daha müsait durumdaki Berke’ye verdi. Berke yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1- 1.
83'üncü dakikada Gökhan’ın ara pasıyla penaltı noktası üstünde topla buluşan Furkan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı topu filelere gönderdi. 2- 1.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328