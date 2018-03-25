Amed Sportif Faaliyetler -  Sancaktepe Belediyespor: 0-2

Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Ercan Aydın (xx), Caner Eroğlu (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf (x), Cumhur (x), Ercan (xx),(Dk. 64 Okan x), Timur (x), Muhammed Burak (x), Mehmet Sıddık (xx), Oğuz (xx), İbrahim (x), Ferhat (x), Mansur (xx), Muhammed Yılmaz (x)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan (xx), Süleyman (xxx), Yener (xxx), İlker (xxx), Melik (xxx), (Dk. 78 Alaattin xx), Umut (xxx), (Dk. 86 Hamza ?), Selim Kayacı (xx), (Dk. 76 Mertcan xxx), Caner (xx), Recep (xxx), Bahadır (xx), Samet (xxx)

GOLLER: Dk.16 Melik, Dk. 88 Mertcan (Sancaktepe Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mansur, Mehmet Sıddık (Amed Sportif Faaliyetler), Selim Kayacı, Samet (Sancaktepe Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, evinde Sancaktepe Belediyespor'u ağırladı.

6'ncı dakikada, Mansur'un ara pasında Muhammed Yılmaz, sağ kanattan ceza alanına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Muhammed, kötü bir vuruşla uygun durumda topu auta attı.

8'inci dakikada, Burak sağ kanattan ceza alanına ortaladı, Muhammed Yılmaz kafayla topu auta yolladı.

16'ncı dakikada, Süleyman'ın sol kanattan ortaladığı topa ön direkte yükselen Melik kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

35'inci dakikada, Mansur'un sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde boş durumda kalan Burak kafayla topu auta yollayarak mutlak golü kaçırdı.

53'üncü dakikada, Sancaktepe Belediyespor'dan İlker'in sol kanattan yerden verdiği pasta Selim, kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Selim bu pozisyonu değerlendiremedi.

71'inci dakikada, sol kanattan ceza alanına giren Selim'in vuruşunda kaleci Zülküf gole izin vermedi.

88'inci dakikada, ani gelişen atakta, soldan ceza alanına giren İlker'in pasında Mertcan topu boş kaleye yolladı :0-2

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