Amed Sportif Faaliyetler- Kastamonuspor 1966: 1-0

Selim KAYA/DİYARBAKIR, ()-

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xxx), Mahmut Gülle (xx), Murat Altan (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx), Okan (xxx) (Dk. 71 Muhammed Burak xxx), Cumhur (xxx), (Dk. 83 Ercan xx), Timur (xxx), Fatih (xxx), Mehmet Sıddık (xxx), Oğuz ( xxx), Ömer (xxx), Mansur (xxx) (Dk.77 İbrahim x x), Rıdvan (xx), Muhammet Yılmaz (xxx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir(xx), Oğuz (xx), Veli (xx), Doğan Can (xx), Ümit (xx), Ferit (xx), Salih (x) (Dk. 76 Seydi x), Halil İbrahim (xx), Mustafa (x), (Dk.56 Oğuzhan x), Youssef (xx), Muhammet Haşim (xx)

SARI KARTLAR: Zülküf Özer, İbrahim Sürgülü (Amed Sportif Faaliyetler) - Salih Sefercik (Kasatamonuspor 1966)

GOL: Dk. 85 Muhammed Yılmaz (Amed Sportif Faaliyetler)

KIRMIZI KART: Dk. 59 Bekir (Kastamonuspor 1966)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'u 1- 0 mağlup etti. Amedspor'a galibiyeti getiren golü 85'inci dakikada Muhammet Yılmaz kaydetti. Küme düşme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, Kastamonuspor 1966'yı yenerek hem 3 puanı hem de rahat bir nefes aldı.

10'uncu dakikada soldan gelişen atakta Amed Sportif kaptanı Mehmet Sıddık, şık bir hareketle rakibinden sıyrıldı ve kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak az farkla kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

27'inci dakikada Mehmet Sıddık, bu kez ceza yayı üstünde sert vurdu, kaleci Bekir topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

46'ıncı dakikada Mansur'un şık ara pasında sol çaprazdan topu önüne alan Muhammed, güzel bir hareketle rakibinden sıyrıldıktan sonra sert vurdu; top az farkla üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada daha önce birkaç kez hakem tarafından uyarılmasına rağmen zamana oynamaya devam eden Kastamonu kalecisi Bekir sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Bekir, ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

85'inci dakikada Okan'ın yerine oyuna giren Muhammed Burak, sol kanattan sürdüğü topu yerden arka direğe doğru ortaladı. Kaleci Burak'ı geçen topla arka direkte buluşan Muhammed Yılmaz plase bir vuruşla maçın skorunu tayin etti: 1-0

90+ 3'üncü dakikada, gelişen Amed Sportif atağında; Mehmet Sıddık'ın yerden güzel pasında sağ çaprazdan kaleciyle baş başa kalan Ercan'ın vuruşu yandan dışarı çıktı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Amed Sportif Faaliyetler, Kastamonuspor 1966'yı 1-0 yendi.