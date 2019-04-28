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Amed Sportif Faaliyetler - Kastamonuspor: 0 - 5

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 33'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Kastamonuspor'a 5-0 mağlup oldu.

Amed Sportif Faaliyetler - Kastamonuspor: 0 - 5

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık,
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Mehmet Salih- İlyas, Uğuz, Ferat, Bünyamin, Hasan, Ercan (Dk.60 Nezir), Gökhan, Muhammet Burak (Dk. 66 Muhlis), Mehmet Sıddık (Dk.76 Abdullah), Furkan
KASTAMONUSPOR: Muhammet Birkan- Bahri Can, Kemal, Mustafa, Şaban, Bulut, Ayhan (Dk.64 Soner), Erkan (Dk.72 Abdurrahman), Yasin (Dk.78 Oğuzhan), Abdulaziz, Sinan
GOLLER: Dk.24 Bulut, Dk.53 ve Dk.75 Sinan, Dk.70 Erkan, Dk.88 Abdurrahman (Kastamonuspor)
SARI KARTLAR: Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetler) Bulut, Mustafa (Kastamonuspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 33'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Kastamonuspor'a 5-0 mağlup oldu.
24'üncü dakikada Bulut'un, ceza yayının sol tarafında sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
27'nci dakikada Mehmet Sıddık'ın güzel pasıyla ceza alanının sağ dış köşesinde topla buluşan Hasan'ın sert şutu direkten döndü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa bu kez Furkan vurdu, meşin yuvarlak kale direğini yalayarak dışarı çıktı.
53'üncü dakikada ceza sahasına giren Sinan'ın güzel vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-2.
70'inci dakikada rakibini çalımlayıp ceza alanına giren Erkan'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.
75'inci dakikada Abdulaziz'in sağdan uzun ortasını iyi izleyen Sinan, yerinde vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-4.
88'inci dakikada ceza alanına giren Abdurrahman'ın yerden plase vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-5.
Karşılaşma konuk takım Kastamonuspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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