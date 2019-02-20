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Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a transfer

Selim KAYA/DİYARBAKIR,() TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün altyapısında oynayan ve kendi kategorisinde son iki yıldır üst üste gol kralı olan U14  Milli Takım oyuncusu Muhammed Eren (14), Beşiktaş'ın...

Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a transfer

Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün altyapısında oynayan ve kendi kategorisinde son iki yıldır üst üste gol kralı olan U14  Milli Takım oyuncusu Muhammed Eren (14), Beşiktaş'ın altyapı takımına transfer oldu. 
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün forvet oyuncu Muhammed'e Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de talip olduğu ancak futbolcunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı öğrenildi. Muhammed'in transferiyle ilgili Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden şu açıklama yapıldı: 
"Sergilediği üstün performansla Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir gibi birçok kulübün talip olduğu Muhammed Eren, oluşan şartlar neticesinde tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Hem A takımımıza sporcu yetiştiren, hem de Süper Lig takımları başta olmak üzere birçok takıma sporcu transfer eden altyapı hocalarımıza teşekkür ederken, Beşiktaş'a transfer olan sporcumuza da bundan sonraki futbol hayatında üstün başarılar diliyoruz. Muhammed'in başarısı bizlere gurur kaynağı olacaktır." 
"MUHAMMED İLE GURUR DUYUYORUM'
Amed Sportif Faaliyetler U14 Takımı Antrenörü Erhan Ölker, Muhammed ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Muhammed son iki yıldır kendi yaş grubunda gösterdiği üstün performans ile önce milli takıma seçildi. Şimdi ise Süper Lig'in 4 büyüklerinden Beşiktaş'a transfer olarak hepimizi sevindirdi. Emeklerimizin karşılığını almak bizleri inanılmaz motive edip daha fazla işimize sarılmamıza vesile oluyor. Bu başarısından dolayı sporcum Muhammed ile gurur duyuyorum. Şehrini ve kulübünü en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphem yok. Sabırla, çok çalışarak daha iyi yerlere gelecektir. Bununla yetinmeyip hedefleri her zaman ileri koyup büyük bir oyuncu olacağından hiç şüphem yok" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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