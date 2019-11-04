Amed Sportif Faaliyetler - Başkent Akademi FK: 2-1

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, ()-

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Erdem Temel, Ersin Erbay, Egemen Sarvan,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz - Yiğitcan, Bünyamin, Onur, Muhammet Burak, Abdullah (Dk.40 Yüksel), Oğuz, Tolga (Dk.66 Hüseyin), Mansur, Furkan, Muhammet Yılmaz (Dk. 75 Muhlis)

BAŞKENT AKADEMİ FK: Necati - Abdullah, Süleyman, Ahmet, Muhammet Burak (Dk.46 Ömer), Suat, Bora (Dk.55 Yavuz Koç), Kerem (Dk.72 Yavuz Alemdar), Bilal Aziz, Tolgahan, Eyüp

GOLLER: Dk.1 (P) Furkan, Dk. 62 Onur (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 89 Tolgahan (Başkent Akademi FK)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Abdullah Çelik (Başkent Akademi FK)

SARI KARTLAR: Mansur (Amed Sportif Faaliyetler), Muhammet Burak, Süleyman, Abdullah (Başkent Akademi FK)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta oynanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Başkent Akademi FK'yı 2- 1 mağlup etti.

1'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler öne geçti. Santradan gelen topu önüne alan Muhammed Burak, ceza alanında Eyüp tarafından düşürüldü. Hakem Erdem Temel'in penaltı kararında topun başına geçen Furkan, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

40'ıncı dakikada bir orta saha mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Abdullah, sakatlanarak yerini Yüksel'e bıraktı.

62'nci dakikada Furkan'ın soldan ceza alanına doğru ortaladığı topa Onur'un yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 2-0.

89'uncu dakikada Bilal'in ceza alanına gönderdiği uzun topu kontrol eden Abdullah, topu Tolgahan'ın önüne bıraktı. Tolgahan, yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

90+ 2'nci dakikada Başkent Akademi'den Abdullah Çelik, bir orta saha mücadelesinde rakibine sert girdiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



