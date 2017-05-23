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Amed Sportif'de Taner Taşkın'la devam kararı

SPOR Toto 2'nci Lig takımı Amed Sportif'in yeni sezonda da birlikte çalışma karara alarak sözleşme imzaladığı teknik direktörü Taner Taşkın,  "İnşallah geçen yıl yarım kalan şampiyonluk hayalimizi bu yıl gerçekleştiririz"...

Amed Sportif'de Taner Taşkın'la devam kararı
SPOR Toto 2'nci Lig takımı Amed Sportif'in yeni sezonda da birlikte çalışma karara alarak sözleşme imzaladığı teknik direktörü Taner Taşkın,  "İnşallah geçen yıl yarım kalan şampiyonluk hayalimizi bu yıl gerçekleştiririz" de6di.
Amed Sportif, yaptığı açıklamada ligin 2'nci devresinde çalışmaya başladıkları Taner Taşkın ile yapılan görüşmenin olumlu sonuçlandığı ve tekrar anlaşmaya vararak devam etme kararı alındığı belirtildi. Karar sonrası konuşan Taner Taşkın, şunları söyledi:
"Ekibimle birlikte özellikle bu transferin olmasını sağlayan başkanımız Nurullah Edemen’e ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. İnşallah bu sezon çok daha güçlü bir Amedspor olarak ligde taraftarlarımızın huzuruna çıkacağız. Geçtiğimiz yıl kadro derinliği olmadığı için zaman zaman istediğimiz oyunu ortaya koyamadık fakat skoru almasını ve kazanmayı bildik. Bu sezon inşallah doğru bir oyuncu grubuyla sahada çok koşan, mücadele eden, futbolun bütün güzelliklerini ortaya koyan çok dinamik bir takım sahaya çıkarmayı arzu ediyorum. İnşallah geçen yıl yarım kalan şampiyonluk hayalimizi bu yıl gerçekleştirmek için çaba harcayacağız."

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