Amed Sportif- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası olaylar çıktı

Spor Toto 2'nci Lig Play Off yarı final rövanş karşılaşmasında Amed Sportif, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk maçın ardından, bugün Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan ve çekişmeli geçen rövanş maçının 31'inci dakikasında Deniz'in penaltı vuruşuyla 1- 0 öne geçen Amed Sportif, 90+3'te Ersel'in golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi.

Final şansını kaybedince öfkelenen Amed Sportif taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya indi. Sahada görevli çevik kuvvet polisi önce copla daha sonra da biber gazıyla sahaya inenlere müdahalede bulundu. Olayları yatıştırmak için sahaya inen Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, gazlı müdahalede bulunan polise kızarak, gaz kullanmaması konusunda uyarıda bulundu. Aslan, gazlı müdahalede bulanacak polis hakkında da inceleme başlatacağı uyarısında bulundu. Maç sırasında da protokol tribününde olaylar çıktı. Her iki kulübün yöneticileri arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Maçın sona ermesinin ardından Erzurumspor kulüp yöneticileri polis eşliğinde futbolcuların olduğu soyunma odasına götürüldü. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı saha dışında da sıçrayan olaylarda polis, öfkeli taraftarları uzaklaştırmak için biber gazı kullandığı görüldü.

Maçı protokol tribününde izleyen Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, her iki kulübün yöniticileriyle görüşerek, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

