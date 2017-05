Amed Sportif- Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1

Selim KAYA- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()-

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Volkan Narinç (xx), Serkan Çimen (xx),

AMED SPORTİF: Kurtuluş (xx), Kamil (xx), Ercüment (xx) (Dk. 87 Koray), Şahin (xx), Abdullah (xx), Murat (xx), Oğuz (xx), Mehmet Sıddık (xx) (Dk. 90+ 4 Bertuğ), Deniz (xx), Okan (xx) (Dk. 76 Tekin xx), Mansur (xx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR: Ahmet (xx), Fırat (xx), Doğan (x), Fatih (x), Mert (x), Savaş (x), Murat (x), Sinan (x), Eslem (x), Ferit (x), Erhan (x) (Dk. 46 Ersel xxx)

GOLLER: Dk.31 Deniz (Amedspor), Dk. 90+3 Ersel (Erzurumspor)

SARI KARTLAR:Oğuz , Deniz (Amedspor), Savaş (Büyükşehir Bld. Erzurumspor)

SPOR Toto 2'nci Lig Play Off yarı final rövanş karşılaşmasında Amed Sportif, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk maçın ardından, bugün Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan ve çekişmeli geçen rövanş maçının 31'inci dakikasında Deniz'in penaltı vuruşuyla 1- 0 öne geçen Amed Sportif, 90+3'te Ersel'in golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2’nci dakikada Deniz, soldan içeri doğru kesti, gerilerden gelen Murat’ın kafasından seken top, uzak kale direğini sıyırarak auta çıktı.

25’inci dakikada Mansur’un sağdan ceza alanına ortaladığı topa Kamil yükselerek kafa vurdu, top az farkla üstten dışarı çıktı.

31’inci dakikada sol kanattan atağa çıkan Deniz, ceza alanı içinde Fırat tarafından düşürüldü. Penaltı vuruşunu kullanan Deniz, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

67’nci dakikada ani gelişen bir Erzurumspor atağında Ersel kaleciyle baş başa kaldı, bu futbolcunun vuruşunda Kurtuluş’tan dönen topa Mert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90+3'üncü dakikada ani gelişen bir Erzurumspor atağında ceza alanında topla buluşan Ersel, plase bir vuruşla takımına finali getiren golü attı: 1-1

Karşılaşmada kalan dakikalarda gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Gümüşhanespor arasında tarafsız sahada oynanacak final sonrası TFF 1. Lig'e çıkacak 3. takım belli olacak.

MAÇTAN SONRA OLAYLAR ÇIKTI

Öte yandan 1-1 biten Amed Sportif- Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası olaylar çıktı. Sahaya inen öfkeli Amed Sportif taraftarlarına polis, gazlı ve coplu müdahalede bulunurken, çıkan olaylarda yaralananların olduğu öğrenildi.

Final şansını kaybedince öfkelenen Amed Sportif taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya indi. Sahada görevli çevik kuvvet polisi önce copla daha sonra da biber gazıyla sahaya inenlere müdahalede bulundu. Olayları yatıştırmak için sahaya inen Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, gazlı müdahalede bulunan polise kızarak, gaz kullanmaması konusunda uyarıda bulundu. Aslan, gazlı müdahalede bulanacak polis hakkında da inceleme başlatacağı uyarısında bulundu.

Maç sırasında da protokol tribününde olaylar çıktı. Her iki kulübün yöneticileri arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Maçın sona ermesinin ardından Erzurumspor kulüp yöneticileri polis eşliğinde futbolcuların olduğu soyunma odasına götürüldü.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı saha dışında da sıçrayan olaylarda polis, öfkeli taraftarları uzaklaştırmak için biber gazı kullandığı görüldü.

Maçı protokol tribününde izleyen Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, her iki kulübün yöniticileriyle görüşerek, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.



FOTOĞRAF