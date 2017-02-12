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Amed Sportif-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR,() STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Levent Balcı (xx), Ercan Aydın (xx), Ersin İşsever (xx), AMED SPORTİF: Kazım (xx)- Kamil (xxx), Yusuf (xx) (Dk.65 Ercan xx), Şahin (xx), Abdullah (xxx), Murat (xx), Oğuz (xxx),...

Amed Sportif-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR,()
STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Levent Balcı (xx), Ercan Aydın (xx), Ersin İşsever (xx),
AMED SPORTİF: Kazım (xx)- Kamil (xxx), Yusuf (xx) (Dk.65 Ercan xx), Şahin (xx), Abdullah (xxx), Murat (xx), Oğuz (xxx), Mehmet Sıddık (xxx) (Dk.87 Koray), Deniz (xxx), Okan (xx), Mansur (xxx) (Dk.76 Tekin xx)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Burak Cengiz (x)- Hasan (x), Rıdvan (x) (Dk.46 Halil xx), Cem (x), Ömer (x), Hüseyin (x), Burak Sarı (x), Gökhan (x), Anıl (x), Semih Mustafa (x) (Dk.56 Ertan x), Soner (x) (Dk.81 Recep)
GOLLER: Dk.25, Dk.90 Murat (Amed Sportif), Dk. 58 Halil (Büyükçekmece Tepecikspor)
SARI KARTLAR: Murat, Okan (Amed Sportif)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif sahasında, Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-1 mağlup etti.
25'inci dakikada, sağ kanattan Abdullah, ceza alanına doğru kestiği topla penaltı noktasında buluşan Murat, göğsüyle yumuşattığı topu çok sert bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.
55'inci dakikada, şık hareketlerle ceza alanına dalan Sıddık'ın yerden sert vuruşu kale direğini yalayarak dışarı çıktı.
58'inci dakikada, Tepeciksporlu Halil, orta sayanın sol köşesinde ceza alanına gönderilen topu aşırtma bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1:
75'inci dakikada, Deniz, kendisinin düşürülmesiyle kazanılan serbest atıştan kaleyi yokladı. Top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
90'ıncı dakikada, Deniz'in soldan köşe atıştan ceza alanına ortaladığı topla ceza alanında buluşan Murat, göğsüyle topu indirdi ve sert bir vuruşla maçın skorunu tahin etti: 2-1

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