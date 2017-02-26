Amed Sportif-Anadolu Üsküdar 1908 Spor: 3-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

STAD: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Koray Geçerler (xx), özgür Ertem (xx), Önder Yılmaz (xx)

AMED SPORTİF: Kurtuluş (xx)- Koray (xx), Tekin (xx) (Dk.51 Bertuğ xx), Yusuf (xx)(Dk.75 Ercan xx), Şahin (xx), Oğuz (xx), Mehmet Sıddık (xx), Deniz (xx), Okan (xx), Mansur (xx) (Dk.62 Ercüment xx), Hakan (xx)

ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR: Erhan (x)- Seyit Ali (xx), Pekin (x), Berat (x) (Dk.28 Mert Can x), Fatih (x), Melih (x), Karahan (x), Gökhan (x), Murat Akgül (x) (Dk.73 Anıl x), Yunus (x), Murat Rüzgar (x)

GOLLER: Dk.6 (penaltı), Dk.30 Deniz, Dk.72 Bertuğ, (Amed Sportif), Dk.45 (penaltı) Murat Akgül (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)

KIRMIZI KART: Dk.26 Erhan (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)

SARI KART: Gökhan (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif sahasında, Anadolu Üsküdar 1908 por'u 3-1 mağlup etti.

6'ıncı dakikida Amed Sportif atağında Yusuf ceza alanında Gökhan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Deniz, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

13'üncü dakikada Pekin'in serbest atıştan kalece sert vuruşunu kaleci tokatlayarak topu kornere gönderdi.

24'üncü dakikada, Deniz'in şık arapasında kaleciyle karşı karşıya kalan, Mehmet Sıddık, kaleci Erhan tarafından ceza çizgisinin hemen dışında düşürüldü. Hakem Koray Gençerler önce serbest atış kararı verdi, ardından kaleci Erhan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Anadolu Üsküdar Teknik Direktörü Baki Suha Erbirsin, Berat'ı oyundan alıp yerine yedek kalecisi Mert Can'ı oyuna aldı. Mert Can kaleye geçtirkten sonra Deniz, serbest atıştan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

45'ini dakikada, Amed Sportifli Yusuf, topu kalecisine göğsüyle pas verince Seyit Ali araya girdi ve kaleci Kurtuluş, Seyit Ali'ye faul yaptı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Murat Akgül gole çevirdi: 2-1.

72'nci dakikada, Mehmet Sıddık'ın güzel aşırtma pasında hareketlenen Bertuğ, göğsüyle yumuşatığı topu yerden plase bir vuruşla filelere gönderdi: 3-1.

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