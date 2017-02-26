Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Giresun Feshane Günleri için start verildi
Giresun Feshane Günleri için start...
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması

Amed Sportif-Anadolu Üsküdar 1908 Spor: 3-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR,() STAD: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Koray Geçerler (xx), özgür Ertem (xx), Önder Yılmaz (xx) AMED SPORTİF: Kurtuluş (xx)- Koray (xx), Tekin (xx) (Dk.51 Bertuğ xx), Yusuf (xx)(Dk.75 Ercan xx), Şahin (xx), Oğuz (xx),...

Amed Sportif-Anadolu Üsküdar 1908 Spor: 3-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR,()
STAD: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Koray Geçerler (xx), özgür Ertem (xx), Önder Yılmaz (xx)
AMED SPORTİF: Kurtuluş (xx)- Koray (xx), Tekin (xx) (Dk.51 Bertuğ xx), Yusuf (xx)(Dk.75 Ercan xx), Şahin (xx), Oğuz (xx), Mehmet Sıddık (xx), Deniz (xx), Okan (xx), Mansur (xx) (Dk.62 Ercüment xx), Hakan (xx)
ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR: Erhan (x)- Seyit Ali (xx), Pekin (x), Berat (x) (Dk.28 Mert Can x), Fatih (x), Melih (x), Karahan (x), Gökhan (x), Murat Akgül (x) (Dk.73 Anıl x), Yunus (x), Murat Rüzgar (x)
GOLLER: Dk.6 (penaltı), Dk.30 Deniz, Dk.72 Bertuğ, (Amed Sportif), Dk.45 (penaltı) Murat Akgül (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)
KIRMIZI KART: Dk.26 Erhan (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)
SARI KART: Gökhan (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif sahasında, Anadolu Üsküdar 1908 por'u 3-1 mağlup etti.
6'ıncı dakikida Amed Sportif atağında Yusuf ceza alanında Gökhan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Deniz, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
13'üncü dakikada Pekin'in serbest atıştan kalece sert vuruşunu kaleci tokatlayarak topu kornere gönderdi.
24'üncü dakikada, Deniz'in şık arapasında kaleciyle karşı karşıya kalan, Mehmet Sıddık, kaleci Erhan tarafından ceza çizgisinin hemen dışında düşürüldü. Hakem Koray Gençerler önce serbest atış kararı verdi, ardından kaleci Erhan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Anadolu Üsküdar Teknik Direktörü Baki Suha Erbirsin, Berat'ı oyundan alıp yerine yedek kalecisi Mert Can'ı oyuna aldı. Mert Can kaleye geçtirkten sonra Deniz, serbest atıştan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
45'ini dakikada, Amed Sportifli Yusuf, topu kalecisine göğsüyle pas verince Seyit Ali araya girdi ve kaleci Kurtuluş, Seyit Ali'ye faul yaptı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Murat Akgül gole çevirdi: 2-1.
72'nci dakikada, Mehmet Sıddık'ın güzel aşırtma pasında hareketlenen Bertuğ, göğsüyle yumuşatığı topu yerden plase bir vuruşla filelere gönderdi: 3-1.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.