Amatör Spor Haftası paneli Bakırköy'de yapıldı

Bakırköy İlçe Spor Müdürlüğü ve Bakırköy Belediyesi tarafından "Amatör Spor Haftası" kapsamında düzenlenen "Sporun çocukların gelişimi üzerindeki etkileri ve obezite" konulu panel, Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan ve moderatörlüğünü Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu'nun yaptığı panele konuşmacı olarak, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Bakırköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Albayrak, eski milli futbolcu Saffet Akyüz, Yeşilyurt Voleybol Takımı orta oyuncusu Gözde Dal İrgi ve Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda Paletli Yüzme Büyük Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş madalya kazanan Derin Toparlak katıldı.



Panelde açılış konuşması yapan Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu, amatör kulüplerin spordaki önemine dikkat çekerek, "Bakırköy Belediyesi olarak eş güdümlü yaptığımız çalışmaları, bu hafta daha da anlamlandırarak daha bir görünür olarak sizlerin bilgisine sunmak adına böyle bir toplantıyı yapıyoruz. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşların da desteğiyle yaklaşık 7 bin öğrenciye kış ve yaz spor okullarında ücretsiz spor kursları düzenliyoruz. Tabi ki Sayın Sait Babaoğlu'nun desteğiyle, ona da bu vesileyle çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizde bulunan tüm okulların Bakırköy Belediyesi'nin gücü yettiği oranda bütün olanakları da seferber ederek milli eğitim ve ilçe spor müdürümüzün çalışmalarına özen gösteriyoruz. İlçemizde bulunan bütün spor kulüplerine, özellikle amatör spor kulüplerine pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Amatör spor kulüplerimize destek oluyoruz. Gerek maddi, gerek manevi ve ulaşım konusunda panel ve konferanslar da düzenleyerek destek olmaya devam ediyoruz. Bakırköy Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ama özellikle ahlaklı sporcular yetiştireceğiz. Türkiye'de hatta uluslararası düzeyde amatör sporcuların gelişmesi ve onların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeleri için olanaklarımızı her zaman olduğu gibi seferber edeceğiz. Bakırköyümüzden yetişmiş çok değerli sporcularımız var. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun yüksek ahlak ve sevgi dili olduğunun hepimiz farkındayız" dedi.



Panelistler de yaptıkları konuşmalarda sporun çocukların sadece bedensel gelişimi üzerinde değil aynı zamanda ruhsal ve mental gelişimleri üzerinde de çok olumlu etkisi olduğunu ifade etti. Konuşmacılar aynı zamanda paneli izlemeye gelen çeşitli okullardan öğrencilerin sorularını da yanıtladı.



Panel bitiminde Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü aynı zamanda programın moderatörü Sait Babaoğlu, katılımcılara çiçek takdim etti.



KERİMOĞLU: YETİŞTİRDİĞİMİZ SPORCULARIN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE BAŞARILI OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Amatör sporlara oldukça önem verdiklerini ve yetiştirdikleri sporcuların ulusal aynı zamanda uluslararası düzeyde de başarılı olması için gayret gösterdiklerini ifade eden Bülent Kerimoğlu, "Bakırköy Belediyesi olarak Amatör Spor Haftası nedeniyle tüm sporcularımızın haftasını kutluyorum. Bakırköy Belediyesi olarak bizim de amatör sporlara çok büyük katkımız var. Özellikle kış ve yaz spor okullarında her yıl yaklaşık yedi bin öğrenciye ücretsiz spor kursları veriyoruz. Bakırköy Belediyesi tesisleri olan Atatürk Spor ve Yaşam Köyü açık ve kapalı tenis kortlarında, futbol sahalarında, kapalı yüzme salonunda, basketbolda, satrançta yani birçok branşta nitelikli eğitmenler aracılığıyla yaklaşık yedi bin öğrenciye ücretsiz hizmet veriyoruz. Aynı zamanda ilçemizde bulunan otuza yakın amatör spor kulübünü malzeme ve ulaşım hizmetleri konusunda destekliyor, maddi ve manevi olarak tüm amatör spor kulüplerinin arkasında Bakırköy Belediyesi'nin desteğini hissettirmeye gayret ediyoruz. Bütün bunlardan öte ilçemizde bulunan bütün okulların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızla birlikte yürüttüğümüz ortak eşgüdüm çalışmalarıyla tüm okullarımızın malzeme, spor salonu ve spor müsabakalarının yapılması konusunda tamamına destek oluyoruz. Bakırköy'den yetiştirdiğimiz sporcuların sadece İstanbul'da değil ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olmaları için gayret gösteriyoruz. Attığımız adımlardan çok olumlu sonuçlar alıyoruz, daha şimdiden özellikle yüzme alanında Avrupa'da derece yapan sporcular yetiştirdik. Bununla iftihar ediyor ama asla yetinmiyoruz. Her zaman sporcunun arkasında olmak, desteklemek ve spor hayatlarına katkı yapmak konusunda büyük bir uğraşı içindeyiz" şeklinde konuştu.



"HEDEFİMİZ BAKIRKÖYSPOR'U AMATÖR LİGDEN PROFESYONEL LİGLERE TAŞIMAK"



Hedeflerinin Bakırköyspor'u profesyonel liglere taşımak olduğunu belirten Kerimoğlu, "Bakırköyspor Futbol Kulübü, ülkemizin köklü futbol kulüplerinden birisi. Geçmiş yıllarda Türkiye'de 1'inci Lig'de top oynamış, başarıyla İstanbulumuzu temsil etmiş başarılı bir kulüp. Ne yazık ki son 20 yılda sadece amatör düzeyde sportif başarıları var. Bizim de hedeflerimiz içerisinde Bakırköyspor Futbol Kulübü'nü amatör liglerden profesyonele taşımak, sporcu yetiştirmeleri konusunda kaynak aktarmak, yapmış oldukları çalışmaları manevi olarak desteklemek ve Bakırköy halkının gücünü kulübünün arkasına katmak. Bu anlamda da uğraşımız ve ciddi bir çalışmamız var. Geçmiş dönemlerdeki aksaklıkları kulüp ve belediye nezdinde giderdik, birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakırköy'de sadece Bakırköyspor yok, birçok köklü kulüp var. Örneğin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi maaşıyla kurdurduğu İstiklal Spor Kulübü var, o da amatör kulüp ve onu da destekliyoruz. Türk sporuna birçok sporcu yetiştirdik. Aynı zamanda Yeşilyurt ve Yeşilköy Spor Kulüplerimizden başka daha çok amatör kulübümüz var, her birisinin bizim açımızdan değeri ve önemi eşit. Biz profesyonel futbol veya spor kulüplerine hangi anlayışla yaklaşıyorsak pozitif ayrımcılıkla amatör spor kulüplerine çok daha yakın, işbirliği arttırıcı, destekleyici bir çalışma mantığıyla hedeflerimizi yükseltiyoruz. Amatör spor kulüplerinin önemini biliyoruz, amatör sporcuların Türk sporuna katkılarının farkındayız" diye konuştu.



DERİN TOPARLAK: HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK



Paletli Yüzme Büyük Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş madalya kazanan milli sporcu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.



Hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu söyleyen Derin Toparlak, "Paletli yüzme iki ayağınızın bir palete girdiği mono paletle stilinde yüzülen bir spordur. Bu seneki Avrupa şampiyonluğunun ardından sonraki hedefimiz önümüzdeki sene yapılacak Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu olacak. Şampiyonlukla birlikte bir sonraki sene düzenlenecek Avrupa Oyunlarına katılım elde etmek" dedi.



CANBERK BABAOĞLU: DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN İÇİN ORADA OLACAĞIZ



Avrupa şampiyonu olmalarının kolay olmadığını ve zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden antrenör Canberk Babaoğlu, "Bu sürecin zorlu olduğunu biliyorduk ama biz ona göre planımızı yaptık. Rakiplerimiz kuvvetli. Eskiden, daha önceden madalya almış, dünya ve Avrupa kürsüsünde madalya görmüş sporcular. Bizim madalyamız yoktu. Ama tabi çok inanıyorduk, burada güzel işler başaracağımızı biliyorduk. Planlamamızı bu şekilde yaptık. Bu da bize madalyayı getirdi. Şimdi ilerde de dünya şampiyonasında altın için orada olacağız. En iyisi için orada bulunacağız" açıklamasında bulundu.



SAİT BABAOĞLU: ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYİN İYİSİNİ HAK EDİYOR



Geçen pazar günü yapılan Kafkas Festivali hakkında Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulunan Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, "Yaklaşık 1864 spor kulübünün değerli yöneticilileri bize geldiler. O kültürü ben çok iyi biliyorum. Çünkü ben de o kökenden geliyorum. Kafkas kendi ülkelerinden bu tarihte sürgün edilmişler ve spor kulübü bu isimle adlandırılmış. Kafkaslar bu ülkeye geldiğinde burayı vatan bilmişler. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaş'ında canlarını vermişler, bayrağımızı bayrak bilen, ulusal marşımızı marş bilen asil ve yiğit insanlar. Ben de bu özelliklerini bildiğim için sporun birleştirici gücünü kullanarak bugüne kadar ilk defa bir kültür-sanat ve spor festivali yaptık. Tüm Kafkas derneklerini ayrım yapmaksınız bir araya getirdik. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Aynı zamanla yazarlar, sanatçılar geldi, Kafkas mutfağı ve Kafkas kökenli sporcular tanıtıldı. Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporculardan tutun bir sürü ünlü sporcu da katıldı. Müthiş geri dönüşler aldık. Bizim belediye olarak görevimiz bu tür zenginlikleri bulmak, çıkarmak ve teşvik etmek. Biz de zaten görevimizi yaptık. Çünkü belediye başkanımız Bülent Kerimoğlu'nun talimatı budur. Biz de bu doğrultu da elimizden geleni yaptık.



Bu festivali uluslararası boyuta taşımak istedik. Bende bir spor adamıyım, milli takım hocasıyım. İnşallah bu kulübümüz devre arasında kavga etmeyecek, küfretmeyecek, hakaret etmeyecek, akordeonla dans edecekler. Onu istedik, kaybetseler de dans edecekler. O kültürde de kibarlık ve asalet var, bizim zaten Türk milleti olarak özümüzde asillik var. Bunları ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü çocuklarımıza, gelecek nesillerimize iyilik ve güzellik bırakmak istiyoruz. Çünkü onlar her şeyin iyisini değil en iyisini hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.