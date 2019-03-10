Amatör maçta kavga çıktı

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi

Mesut MADAN/BURDUR, ()



BURDUR'da oynanan amatör küme play-off maçının ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi. Taraftarların tribünden sahaya atlamasıyla büyüyen kavgayı polis güçlükle ayırdı. Arbede sırasında fenalaşan 1'i kadın 2 taraftar hastaneye götürüldü.

Burdur'da Maküspor ile Gölhisarspor, Gazi Atatürk Stadı'nda Birinci Amatör Küme play-off maçında karşı karşıya geldi. Volkan Yalın, Mehmet Sonay ve Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği maç Maküspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdi. Tribündeki taraftarların da sahaya atlamasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Stattaki polisler olayları yatıştırmak için büyük çaba harcarken, takviye ekipler çağrıldı. Çıkan olaylar polisin uğraşları sonucu yatıştırıldı. Maçı izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya da tarafları yatıştırmak için gayret gösterdi.

Yaşanan arbede sonucu fenalaşan 1'i kadın 2 Maküspor taraftarı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karşılaşmanın hakemleri ise sahayı polis koruması eşliğinde terk etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Maçtan detay

- Saha içindeki olaylar

- Futbolcuların kavgasından görüntüler

- Rahatsızlanan taraftarların ambulansa taşınması

- Detaylar



(FOTOĞRAFLI)