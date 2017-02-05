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Amatör maçta gerginlik: 2'si polis, 3 yaralı

 Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, amatör maç sonrası statta başlayıp dışarıda devam eden gerginliğe polis biber gazı ve copla müdahale etti. Olaylarda 2'si polis 3 kişi yaralanırken, 5 kişi de biber gazından etkilendi. Süper Amatör...

Amatör maçta gerginlik: 2'si polis, 3 yaralı

 Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, amatör maç sonrası statta başlayıp dışarıda devam eden gerginliğe polis biber gazı ve copla müdahale etti. Olaylarda 2'si polis 3 kişi yaralanırken, 5 kişi de biber gazından etkilendi.

Süper Amatör Lig'de İslahiyespor ile Nizipspor Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Maç devam ederken ev sahibi takımın taraftarları ile konuk takımın Kulüp Başkanı Mehmet Karaçalı arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Karaçalı saha dışına çıkarıldı. Golsüz biten maçın ardından rakip takımın yöneticileri ile taraftarları arasında el- kol hareketi yapıldığı iddiasıyla yeniden tartışma çıktı. Protokol tribünündeki demir parmakları kıran taraftarlar ile konuk takım yöneticileri arasındaki gerginliğe polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Saha dışında devam eden olaylarda taraftarların attığı taşlarla 2'si polis 3 kişi yaralandı, 2'si çocuk 5 kişi de biber gazından etkilendi. Polisin müdahalesiyle gerginlik sona ererken, yaralılar, çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Atatürk Stadı

- Davul zurna ile karşılama

- Polis taraftarın üst araması yaparak alması

- Nizip Kulüp Başkanın dışarı çıkarılması

- Yaşanan gerginlik

- Maç sonu olaylar

- Yaralı polis ve vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

HABER - KAMERA: KADİR ÇELİK-GAZİANTEP-

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