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Amatör maçta futbolcular tekme tokat kavga etti

Zonguldak'ın Ereğl İlçesi'nde, Akınspor ile 10 Temmuzspor arasında oynanan karşılaşmada iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Polis, cop ve biber gazıyla müdahale ederek futbolcuları ayırdı. Zonguldak Süper Amatör Lig takımları...

Amatör maçta futbolcular tekme tokat kavga etti

Zonguldak'ın Ereğl İlçesi'nde, Akınspor ile 10 Temmuzspor arasında oynanan karşılaşmada iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Polis, cop ve biber gazıyla müdahale ederek futbolcuları ayırdı.

Zonguldak Süper Amatör Lig takımları Akınspor ile 10 Temmuzspor, Ereğli Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Akınspor'dan Erdi, takımı 1-0 öndeyken maçın 87'nci dakikasında rakibine yaptığı faul ile ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Erdi, önce hakeme, sonra da faul yaptığı rakip oyuncuya tepki gösterdi. Erdi, koşarak rakip futbolcunun üzerine gidip vurmak isteyince ortalık bir anda karıştı. İki takım futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Polis sahaya girerek futbolcuları ayırmaya çalışırken, iki takımın teknik heyetleri ve yöneticileri de kavgaya müdahale etti. Polis cop kullanarak ve biber gazı sıkarak futbolcuları ayırdı. Futbolcular sahadan çıkarken, 10 Temmuzsporlu futbolcular ile rakip taraftarlar arasıda da gerginlik çıktı. Polisin müdahalesiyle futbolcular sahadan çıkarıldı.

Olaylar nedeniyle maçın hakemi karşılaşmayı 87'nci dakikada tatil etti.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olaylardan görüntüler

-Polisin müdahalesi



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak),()

 

 

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