Amatör maç sonrası olay çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde dün oynanan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçı sonrası yaşanan olayların görüntüleri ortaya çıktı. Polis ve jandarmanın güçlükle önlediği olaylarda 1'i polis 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7'nci Grup'ta Hisar Belediyespor ile Isparta Davrazspor dün Şuhut Belediye Stadı'nda karşılaştı. Isparta Davrazspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maç sonrası olay çıktı. Sahaya inen bir grup, Isparta Davrazsporlu futbolcular ve tribündeki taraftarların bulunduğu bölüme yöneldi. Gruptan Ispartalıların bulunduğu bölüme taşlı saldırıda bulunulurken, bazıları ise tel örgüleri aşmaya çalıştı. Isparta taraftarı da karşılık verince olay büyüdü. Sahada hazır bulunan polis ekipleri araya girerek taraftarları yatıştırmaya çalışırken jandarmadan da takviye istendi.

Isparta taraftarı güvenlik gerekçesiyle stattan çıkarılmazken, futbolcular da soyunma odasında beklemek zorunda kaldı. Taraftar grupları arasındaki tartışma stat dışına da yansıdı. Taraftarlar birbirlerine taşlı saldırıda bulunurken, jandarma ve polis taraftarları sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti, TOMA'yla da müdahalede bulunuldu. Bölgenin güvenlik çemberine alınmasının ardından Isparta Davrazsporlu taraftar ve futbolcular otobüslere bindirilerek ayrıldı. Olay sırasında 1'i polis memuru 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayın duyulması üzerine ilk tepki Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın'dan geldi. Günaydın, facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Şuhut Belediye Hisarspor ile karşılaşan ve maçta 1-0 galip gelen Isparta Davrazspor takımımıza ve taraftarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Davrazspor takımımızın ve taraftarımızın yalnız olmadığını buradan ilan ediyorum dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de yaşananların spor ahlakına uymadığını belirterek, Taraftarımıza ve oyuncularımıza geçmiş olsun. Olayların takipçisiyim mesajı verdi. Bilgiç'in konuyla ilgili Afyonkarahisarlı olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu aradığı, Bakan Eroğlu'nun da olayların yatıştırılması için Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım'ı aradığı belirtildi. Vali Şehmus Günaydın da gerekli girişimleri yaparak taraftarın ve kafilenin Isparta'ya sorunsuz dönmesi için çaba sarf etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Saha içinde yaşananlar

- Taş yağmuru

- Polis ve jandarmanın müdahalesi

- Detay görüntüler

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