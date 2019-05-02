Onur ATIŞ / İZMİR () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 2 kala Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tutan Bucaspor'da son haftaya girilirken birçok futbolcunun Kaynaklar Tesisleri'nden ayrıldığı bildirildi. Geçen hafta deplasmanda oynanan Turgutluspor karşılaşmasına 12 as oyuncu çıkmazken, futbolcuların eşyalarını toplayıp idmanlarda dahi yer almadığı ifade edildi. Cumartesi günü 34'üncü haftada Halide Edip Adıvarspor'la 3'üncü Lig'e veda maçına çıkacak sarı lacivertlilerde sadece altyapı oyuncularının kaldığı öğrenildi. Alacaklarını tahsil edemeyen as oyuncular tek tek kulübe Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çekti. Mayıs sonunda futbolcuların birçoğu serbest kalacak ve daha 9 yıl öncesine kadar Süper Lig'de boy gösteren Bucaspor tamamen dağılmış olacak. Eli kolu bağlanan yönetimin ise olağanüstü genel kurul kararı alması bekleniyor.
Amatör kümeye düşen Bucaspor şimdiden dağılıyor
Onur ATIŞ / İZMİR () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 2 kala Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tutan Bucaspor'da son haftaya girilirken birçok futbolcunun Kaynaklar Tesisleri'nden ayrıldığı bildirildi. Geçen hafta deplasmanda oynanan...
02 Mayıs 2019 Perşembe 12:36
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