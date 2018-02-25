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Amatör küme maçında taraftar sahaya indi

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()- İZMİR'de Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 20. hafta karşılaşmasında Torbalıspor ve Sandıklıspor maçının sona ermesiyle konuk ekibin taraftarları sahaya girerek hakeme ve rakip takımın futbolcularına saldırdı....

Amatör küme maçında taraftar sahaya indi

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()- İZMİR'de Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 20. hafta karşılaşmasında Torbalıspor ve Sandıklıspor maçının sona ermesiyle konuk ekibin taraftarları sahaya girerek hakeme ve rakip takımın futbolcularına saldırdı. Olayları polis güçlükle engellerken, futbolcular ile hakem polis eşliğinde stattan ayrıldı.
Türkiye Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Torbalıspor, kendi sahasında karşılaştığı Sandıklıspor Torbalı 7 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Maç 0-0 eşitlikle sona ererken, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte konuk takımın taraftarları sahaya inerek, Sandıklıspor oyuncularına ve hakemlere saldırdı. Sandıklıspor oyuncularına ve maçı kötü yönettiği iddia edilen hakemlere saldıran Torbalıspor taraftarlarını polis engelledi. Hakemler polis eşliğinde soyunma odasına gitti. Yaşanan olaylarda öfkeli taraftarı engellemek isteyen görevli bir polis memuru da darp edildi. Polis memuruna saldıran taraftar gözaltına alındı. Olaya karışan taraftarları belirlemek için polis soruşturma başlattı.

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