Amatör karşılaşmanın ardından kavga çıktı

Alaattin ONUR / AKYAZI (Sakarya) () - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, amatör kümede mücadele eden Hasanbeyspor ile Çatalköprüspor karşılaşması 1-1 sona ererken, maç sonunda oyuncular kavga etti. Polis müdahale ederek tarafları ayırdı.

Akyazı’da hafta sonu oynanan Hasanbeyspor ile Çatalköprüspor karşılaşması yoğun yağmur yağışı nedeniyle bugüne ertelendi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Maç bitiminde 2 takım futbolcuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Futbolcular kavga ederken, polis müdahalede bulunarak tarafları ayırdı. Polisin aldığı önlemler altında oyuncular soyunma odalarına gitti.

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- Karşılaşma sonrası yaşanan olaylar