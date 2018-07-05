Amasyalı güreşçi Hırvatistan’da dünya üçüncüsü oldu

Sinan HARMANCI / AMASYA,() - HIRVATİSTAN’ın Zagreb kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Güreşçisi Ahmet Yücel, serbest stilde dünya üçüncüsü oldu.

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde 1-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Ahmet Yücel serbest stilde dünya üçüncüsü olarak büyük başarı elde etti.

Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde dünya üçüncüsü olan Ahmet Yücel’in başarısının Türk milletinin ve Amasya’nın göğsünü kabarttığını belirten Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, "Güreşçimiz Ahmet Yücel’i gönülden tebrik ediyorum. Güreş Milli Takımımızda yer alan, Türk Milletimi'ze ve bizlere bu başarıyı yaşatması, bizleri mutlu etti. İlimizde bütün spor branşlarına verdiğimiz önemin bu tür başarılarla meyvelerini toplamaya başladık. Amacımız Ahmet Yücel gibi sporcularımızın sayısını arttırmak ve ülke sporuna kazandırmak bunun içinde spora ve sporcularımıza il müdürlüğümüz olarak gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

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