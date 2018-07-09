Amasyalı dünya 3’üncüsü güreşçi, memleketinde çiçeklerle karşılandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

Hırvatistan’ın Zagrep kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde dünya üçüncüsü olan güreşçi Ahmet Yücel (15) memleketi Amasya'da çiçeklerle karşılandı.

Hırvatistan’ın Zagrep kentinde 1-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Amasya Güreş Eğitim Merkezi güreşçisi Ahmet Yücel, dünya üçüncüsü oldu. Memleketi Amasya'ya gelen Yücel, çiçeklerle karşılandı.

Kent girişinde Amasya-Samsun Karayolu üzerinde Amasya güreş eğitim merkezindeki hocaları Harun Çetiner, Yusuf Benekli, Ramazan Üzüm, güreş eğitmenleri ve arkadaşları tarafından karşılanan milli güreşçi Yücel, büyük mutluluk yaşadı. Kazandığı madalya nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Yücel, "Bu başarıyı büyük kategorisinde dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olarak da başarmak istiyorum. İnşallah ciddi bir sakatlık geçirmezsem, hayallerimin sonuna kadar peşinden gideceğim" dedi.

Milli güreşçinin antrenörü Harun Çetiner ise, "Ahmet’in yaş grubuyla daha önce Türkiye şampiyonu olduk. Ama Ahmet onların arasında daha da sivrilerek bizim göz bebeğimiz oldu. Geçen sene de 14-15 yaş grubunda Avrupa üçüncüsü oldu. Bu başarının sinyalini veriyordu zaten. Bu sene de bir kaza neticesinde Türkiye üçüncüsü olduk. Ama turnuvada gereken rakiplerimizi yendik. Allah nasip etti, dünya şampiyonası takımına ülkemizi temsil etmek için girdi. Biz bu başarıyı bekliyorduk. Daha doğrusu şampiyonluk ümit ediyorduk. Şöyle bir durum var, Ahmet şu an yıldızlar kategorisine yaşı tutmadığı için doktor raporu ile giriyor. Yaş itibariyle kendisinden 2-3 yaş büyük rakipleriyle mücadele etti. Bu yüzden gelecek için çok şeyler vaat ediyor. İleride yıldızlarda dünya şampiyonluğu veya gençlerde Avrupa, dünya şampiyonu olacak kapasitede bir çocuk. Biz elimizden geleni yaptık. Ahmet de bizi utandırmadı, bu sevinci bize yaşattırdığı için Ahmet’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Oğlu ile büyük gurur duyduğunu söyleyen milli güreşçinin babası Salih Yücel ise, "Oğlum 10 yaşından bu yana bu sporu yapıyor. Şükürler olsun şimdiye kadar hep yaptığı güreşlerde de başarılı oldu. Uzun zamandır da katıldığı yarışmalarda Türkiye birinciliği elde ediyor. Geçen sene Avrupa 3’üncüsü oldu. Bu sene de Allah nasip etti, yıldızlarda dünya 3’üncüsü oldu. İnşallah daha devamı gelir ve vatanımıza milletimize daha çok madalyalar kazandırır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ahmet Yücel'in karşılanması

-Çiçek verilmesi

-Tebrik edilmesi

-Detaylar

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