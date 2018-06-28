Altınyıldız Classics, Basketbol Milli Takımlar resmi kıyafet sponsoru oldu

İSTANBUL, () - 'Bu takım bu maçı alır' söylemi ile yola çıkan Altınyıldız Classics, Basketbol Milli Takımlar kıyafet sponsoru olarak 2020 yılı sonuna kadar devam edecek, 2 yıllık bir anlaşmaya imza attığını açıkladı.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türkiye’nin en köklü ve önde gelen giyim markalarından Altınyıldız Classics’in, ‘Basketbol Milli Takımları Sponsorluk Anlaşması’ ile ailemize katılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Futboldan voleybola, atletizmden ampute takımlara kadar pek çok sponsorluğa imza atan Altınyıldız Classics, şimdi de Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru oldu. Milli Takımlar için erkek kıyafetlerinin yanı sıra kadın ürünleri de üretecek. Her biri 14 kişiden oluşan 10 takım ve teknik heyetleriyle birlikte toplam 726 kişi için özel bir koleksiyon hazırlanıyor. Altınyıldız Classics bu anlaşma ile başta A Milli Erkekve A Milli Kadın olmak üzere tüm basketbol milli takımları, teknik heyetleri, federasyon görevlileri ve Merkez Hakem Kurulu’na sponsor oluyor.

NANO VEYA TRAVEL KUMAŞ TEKNOLOJİLERİ KULLANILACAK

Sponsorluk kapsamında tüm ekipler ile tek tek görüşen markanın tasarım ekibi, sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinleyerek, kumaş kalitesinden, bedenine, boyundan, üretim adetlerine kadar her parçayı özel olarak tasarladı. Gerçekleşen fittingler sonucunda ise, Milli Takımlar için Nano veya Travel kumaş teknolojilerinin de kullanıldığı takım elbise, ceket, non-iron gömlek, pantolon, t-shirt, kaban ve ayakkabıdan oluşan toplamda 7 parçalık bir koleksiyon yaptı. Tamamı özel dikim olan koleksiyon,sporcuların seyahat, antrenman ve lig takvimleri düşünülerek yaratıldı.

"TAKIMLARIMIZIN BAŞARILARINA UZUN YILLAR HEP BİRLİKTE İMZA ATMAYI ARZU EDİYORUZ"

Hazırlık sürecinde Türkiye Basketbol Federasyonu’nu yöneticilerinin yanı sıra Milli Takımlar Teknik Direktörü ve takım kaptanları ile bir araya gelindi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu hazırlık sürecine yönelik şunları söyledi:

“Türkiye’nin en köklü ve önde gelen giyim markalarından Altınyıldız Classics’in, ‘Basketbol Milli Takımları Sponsorluk Anlaşması’ ile ailemize katılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Basketbolun özünde yatan genç, dinamik ve sportmen tavrın, teknik heyetimizin yanı sıra kadın ve erkek milli takım sporcularımızın resmi kıyafetlerinde de yakalanmasını hedefliyoruz. Kendilerine Türk Basketbolu’na verdikleri değer için tekrar teşekkür ediyor, Milli Takımlarımızın başarılarına uzun yıllar hep birlikte imza atmayı arzu ediyoruz."

"BASKETBOL MİLLİ TAKIMLARIMIZI DESTEKLEMEK BİZİM İÇİN BİR ONURDUR"

BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif ise, sponsorluktan sevinç ve gurur duyduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Spor, Altınyıldız Classics kültüründe çok büyük önem taşıyor. Biz marka olarak, sporun ve takım ruhunun sağladığı birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte yerel ve milli takımlarımızı desteklemenin önemine gönülden inanıyoruz. A Milli Takımlarımız başta olmak üzere tüm Basketbol Milli Takımlarımızı desteklemek bizim için bir onur. Bu sezon yine göğsümüzü kabartacak büyük başarılar kazanacaklarına gönülden inanıyorum."

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