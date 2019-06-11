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Altınordulu Yusuf'a Çaykur Rizespor kancası

İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç sol bek Yusuf Acer'i Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un transfer etmek istediği öğrenildi. Karadeniz temsilcisinin Yusuf için bir süredir nabız yokladığı...

Altınordulu Yusuf'a Çaykur Rizespor kancası

İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç sol bek Yusuf Acer'i Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un transfer etmek istediği öğrenildi.
Karadeniz temsilcisinin Yusuf için bir süredir nabız yokladığı belirtildi. İzmir kulübü tarafından yeni sezon öncesi misyonunu tamamlaması nedeniyle satış listesine konulan genç savunmacının transfer döneminde yuvadan uçması bekleniyor. Çaykur Rizespor'un listesine aldığı Yusuf'la Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgilendiği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerde profesyonel olan 22 yaşındaki defans oyuncusu, 1. Lig'de toplam 108 müsabakada görev alıp, 1 de gol attı. Yusuf Acer, alt yaş gruplarında 7 kez milli takım formasını terletti.

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