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Altınordulu Sertaç Bandırmaspor'a döndü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu sezon başında Bandırmaspor'dan transfer ettiği sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam, eski takımına döndü. Kırmızı lacivertlilerin sezon başında 60 bin TL bonservis bedeli ödedikleri 24 yaşındaki futbolcu...

Altınordulu Sertaç Bandırmaspor'a döndü
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu sezon başında Bandırmaspor'dan transfer ettiği sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam, eski takımına döndü.
Kırmızı lacivertlilerin sezon başında 60 bin TL bonservis bedeli ödedikleri 24 yaşındaki futbolcu için bu kez Bandırmaspor'dan bonservis bedeli aldığı öğrenildi ancak rakam açıklanmadı. Bir süredir Altınordu'dan ayrılmak istediği bilinen Sertaç, Ankaragücü ve Sivasspor'un da listesindeydi. Altınordu'dan ayrılan 9'uncu futbolcu olan Sertaç, 15 maçta 4 gol attı. Altınordu, bir süre önce Sertaç'a karşılık Bandırmaspor'dan golcü Atabey'i istedi, ancak Bandırmaspor yönetimi bunu kabul etmedi.

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