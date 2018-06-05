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Altınordulu Kerim'e talip var

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon attığı 16 golle tüm dikkatleri üzerine toplayan Altınordu'nun orta saha oyuncusu Kerim Avcı'ya Play-Off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Gazişehir Gaziantep'in...

Altınordulu Kerim'e talip var

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon attığı 16 golle tüm dikkatleri üzerine toplayan Altınordu'nun orta saha oyuncusu Kerim Avcı'ya Play-Off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Gazişehir Gaziantep'in talip olduğu öğrenildi. 
Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkmaya hazırlanan Gaziantep temsilcisinin önümüzdeki günlerde gurbetçi futbolcuya resmi teklif sunması bekleniyor. 
Gazişehir Gaziantep'in sözleşmesinde, "300 bin TL karşılığında serbest kalır" maddesi bulunan Kerim'e cazip bir teklif sunmayı planladığı belirtildi. Kerim'i yuvada tutmak isteyen Altınordu ise Gaziantep ekibinden eski futbolcusu Okan Derici'yi tekrar kadrosuna katmayı hedefliyor. 28 yaşındaki golcü oyuncuyla Süper Lig kulüplerinden Alanyaspor'un da ilgilendiği iddia ediliyor.
İSPANYA'YA YARI FİNALDE VEDA
Altınordu U17 takımı, dünyanın en iyi altyapı turnuvaları arasında gösterilen İspanya'daki Mundial De Clubes turnuvasında yarı final maçında Brezilya temsilcisi Palmeiras'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. İlk devresi 0-0 biten mücadelede, Palmeiras'ın golleri 45'inci dakikada Fabricio Biato ve 76'ncı dakikada Fonseca De Sousa'dan geldi. Kırmızı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek dikkat çekmişti.
 

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