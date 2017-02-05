Altınordulu gençlere çifte görev

TFF 1'inci Lig'de 7 haftadır galibiyete hasret kalan Altınordu'da forma giyen genç futbolcular, bu haftayı yoğun geçirecek.

8 Şubat Çarşamba günü İzmir'de Atletico Madrid U19 takımı ile UEFA Gençlik Ligi play off maçında oynadıktan sonra, 12 Şubat Pazar günü TFF 1'inci Lig'deki Bandırmaspor deplasmanında görev bekleyecek. Altınordu'da hem A takımda hem de U19'da forma giyen altyapı patentli gençler, 5 günde çift kulvarda zafer arayacak. Altınordu'da altyapı patentli 12 futbolcu hem genç takımla Avrupa'da hem de ağabeyleriyle TFF 1'inci Lig'de ter döküyor. Son olarak Göztepe derbisinde ilk 11'de şans bulan Oğulcan, sonradan oyuna giren Seydi, Alican ve Fatih'in yanı sıra Berke, Ali Emre, Kerim, Ali Mert, Hamit, Enis, Yusuf Yalçın ve Recep bu isimler arasında yer alıyor. Yine altyapıdan yetişip A takımda yer alan Barış ve Yusuf Acer ise 1997 doğumlular için 3 oyuncu kontenjanı verilmesi nedeniyle UEFA listesine alınmadı.