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Altınordulu gençler Almanya'dan kupayla döndü

ALTINORDU U19 Takımı, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Bilcare Turnuvası'nda namağlup şampiyon oldu. Kırmızı lacivertli gençler, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren final maçında Alman ekibi Bochum'u penaltılarla 5-4 yenerek...

Altınordulu gençler Almanya'dan kupayla döndü
ALTINORDU U19 Takımı, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Bilcare Turnuvası'nda namağlup şampiyon oldu. Kırmızı lacivertli gençler, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren final maçında Alman ekibi Bochum'u penaltılarla 5-4 yenerek kupayı İzmir'e getirdi. İki günlük organizasyonun grup serisinde Freiburg'u 2-1, Team Aargau'yu 3-0, Bahlinger'i 2-0 yenip, Bochum ile 1-1, Freiburger ile golsüz berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamlayan Altınordu, adını finale yazdırdı.
Altınordu, kupa mücadelesi verdiği finalde Bochum karşısında henüz 7'nci dakikada 1-0 geriye düşüp, bir oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen maçı bırakmadı.
Mert Uygun'un golü ile skoru 1-1 yapan İzmir ekibi karşılaşmayı uzatmaya götürdü. Uzatmada da eşitlik bozulmazken, kaleci Ozan Can Oruç'un iki kurtarış yaptığı penaltı atışları sonrası 5-4 galip gelen kırmızı lacivertli ekip kupaya uzandı. Rakip fileleri 3 kez sarsan Altınordulu Embiya Ayyıldız ise gol kralı oldu.

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