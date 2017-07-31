Altınordulu gençler Almanya'dan kupayla döndü

Altınordu, kupa mücadelesi verdiği finalde Bochum karşısında henüz 7'nci dakikada 1-0 geriye düşüp, bir oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen maçı bırakmadı.
Mert Uygun'un golü ile skoru 1-1 yapan İzmir ekibi karşılaşmayı uzatmaya götürdü. Uzatmada da eşitlik bozulmazken, kaleci Ozan Can Oruç'un iki kurtarış yaptığı penaltı atışları sonrası 5-4 galip gelen kırmızı lacivertli ekip kupaya uzandı. Rakip fileleri 3 kez sarsan Altınordulu Embiya Ayyıldız ise gol kralı oldu.
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