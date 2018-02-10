Altınordulu futbolcu hastaneye kaldırıldı

RİZE,()

TFF 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor ile Altınordu arasında oynanan müsabakada sakatlan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Oğulcan Ülgün’ün ayağında burkulma olduğu bildirildi.

Rize’de oynanan ve ev sahibi ekip Çaykur Rizespor’un 3-0’luk üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın son dakikalarında Altınordu’lu oyuncu Oğulcan Ülgün aldığı darbeyle sakatlandı. Oyuna 72’inci dakikada giren ancak, aldığı darbe sonucu ağrıları artan oyuncu ambulansla Recep Tayyip Erdoğan (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırıldı. Tedavi altına alınan futbolcunun ayağında burulma olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI