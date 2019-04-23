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Altınordulu Berkay'dan dalya

İZMİR, () - Altınordu'da Sinan Osmanoğlu ve Yusuf Acer'den sonra kaptan Berkay Samancı da 100. kez kırmızı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. 2014-15 sezonunda 31, 2015-16'da 29, 2017-18'de ise 15 maçta görev yapan tecrübeli futbolcu,...

Altınordulu Berkay'dan dalya

İZMİR, () - Altınordu'da Sinan Osmanoğlu ve Yusuf Acer'den sonra kaptan Berkay Samancı da 100. kez kırmızı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. 2014-15 sezonunda 31, 2015-16'da 29, 2017-18'de ise 15 maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, bu sezon 24 kez yeşil çime ayak bastı. Toplam 99 maçı geride bırakan Berkay Samancı, 27 Nisan Cumartesi günü Altay ile oynanacak derbide de forma giymesi halinde Altınordu'da 100'ler kulübüne üye olacak.
Altınordu'nun yerinin her zaman başka olduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu, "30 yaşındayım ve futbol kariyerimin neredeyse dörtte birini burada geçirdim. Bu kulübün tarihin akışını değiştirme çabasına canlı tanıklık ediyorum" dedi. 
Cengiz, Çağlar, Barış ve Berke gibi yıldızlar çıktıkça özkaynak sisteminin değerinin anlaşıldığını da belirten Berkay Samancı, "Buradaki temel misyonumu, pırıl pırıl bu gençlere doğruyu, iyiyi göstermek olarak görüyorum" diye konuştu.
Bir kulüpte 100 maça çıkmanın kolay bir şey olmadığını da sözlerine ekleyen Berkay Samancı, "Spor Toto 1. Lig'deki beşinci sezonumuz. Bunun üçünde play-off'u son maçta, hatta averajlarla kaçırdık. Bana göre ilk kez bu kadar yakınız. Afjet Afyonspor galibiyetiyle yakaladığımız çıkışı devam ettirip ilk play-off heyecanımızı yaşamak istiyoruz. Bu takım, bu başarıyı gerçekten hak etti ve hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" yorumu yaptı.

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