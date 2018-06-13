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Altınordu Ziya'nın peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Altınordu'nun dış transferde Denizlispor'dan sol kanat Ziya Alkurt'a kanca attığı öğrenildi.  İzmir temsilcisi, kulübüyle...

Altınordu Ziya'nın peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Altınordu'nun dış transferde Denizlispor'dan sol kanat Ziya Alkurt'a kanca attığı öğrenildi. 
İzmir temsilcisi, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve son dönemde ismi Süper Lig ekibi Bursaspor'la anılan Ziya için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Altınordu, Demir Grup Sivasspor'a transfer olan Erdoğan'ın boşluğunu Ziya ile doldurmayı planlıyor. Sürmenespor'da profesyonel olup 1461 Trabzon, Beşikdüzüspor, Bayrampaşa, Orduspor, Giresunspor'da oynayan 27 yaşındaki futbolcu son iki sezonda Denizlispor'da toplam 16 gol attı. Ziya, Denizlispor'daki alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekti.
GENÇLER ALMANYA YOLCUSU
Yaz döneminde altyapı takımlarıyla Avrupa'da üst düzey turnuvalara katılan Altınordu'nun U13 futbolcuları, ülkemizi Almanya'da düzenlenecek Volkswagen Junior Masters Dünya Finalleri'nde temsil edecek. Berlin'de hafta sonunda gerçekleşecek dev organizasyonda Avrupa'nın en iyi 19 kulübünün U13 takımları kozlarını paylaşacak. Hertha Berlin Tesisleri'nde organize edilecek turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Meksika, Hollanda, Peru, Romanya, Rusya, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç ve İsviçre yer alıyor.
 

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