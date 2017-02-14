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Altınordu'ya zorlu seri

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde pazar günü Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek rakibini düşme hattına gönderen Altınordu, önümüzdeki 3 haftada birbirinden dişli rakiplerle mücadele edecek. Cumartesi günü evinde 26 puanlı Adana Demirspor'u...

Altınordu'ya zorlu seri
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde pazar günü Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek rakibini düşme hattına gönderen Altınordu, önümüzdeki 3 haftada birbirinden dişli rakiplerle mücadele edecek.
Cumartesi günü evinde 26 puanlı Adana Demirspor'u konuk edecek olan 25 puanlı Altınordu,  daha sonra lider Evkur Yeni Malatyaspor'la İstanbul'da karşılaşıp 23'üncü haftada Sivasspor'u Bornova'da ağırlayacak. Bandırmaspor'u yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son verip alt sıralarla bağını koparan Altınordu'nun bu periyotta toplayacağı puanlar, ligdeki rotasını belirleyecek.
Maç maç düşündüklerini ve ilk hedefin Adana Demirspor randevusu olduğunu belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz ligin en az yenilen takımı. Şimdiye kadar sadece 3 defa mağlup oldular, 11 karşılaşmada berabere kaldılar. Devre arasında yaptıkları takviyelerle hedef için oynayacaklarını gösterdiler. Bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok. Kazanarak rakibi puan tablosunda altımıza almak istiyoruz" diye konuştu. Adana Demirspor, ara transferde golcü Pote'nin yanına Leroy George ve Tiago gibi iki önemli takviye yaparak hücum hattına zenginleştirdi.

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