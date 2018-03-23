Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

Altınordu'ya zorlu fikstür

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Lig hedefine adım adım ilerleyen 4'üncü sıradaki Altınordu, önümüzdeki 3 haftada çok kritik 3 karşılaşmaya çıkacak. Bu periyotta ilk...

Altınordu'ya zorlu fikstür

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Lig hedefine adım adım ilerleyen 4'üncü sıradaki Altınordu, önümüzdeki 3 haftada çok kritik 3 karşılaşmaya çıkacak. Bu periyotta ilk olarak 31 Mart'ta deplasmanda 11'inci sıradaki Akın Çorap Giresunspor'a konuk olacak Altınordu, daha sonra 3'üncü basamaktaki Ümraniyespor ve 5'inci sıradaki Gazişehir Gaziantep'le (D) kozlarını paylaşacak. 
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu 3 müsabakadan 7 puan çıkarmaları halinde Süper Lig'e ilk 2'den direkt yükselebileceklerini söyledi. Kırmızı-lacivertliler son 3 haftada ise umudu kalmayan Manisaspor'la evinde, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşıp, son olarak orta sıralarda yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314