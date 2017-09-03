Altınordu'ya spor psikoloğu

ALTYAPIDAKİ oyunculara başta satranç ve judo olmak üzere, etkili iletişim, medya önünde konuşma, sosyal medya yönetimi ve tarih gibi eğitimler verip psikolojik destek sağlayan Altınordu, A takım düzeyinde de mentor (Yardımcı) dönemini başlattı. Daha önce Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda çalışan Prof. Dr. Birol Doğan, kırmızı lacivertli kulüpte spor psikoloğu olarak göreve başladı.

Altınordu A takımının yaş ortalamasının 20.8 olduğunu, gençlerin gerçeklik ve güven duygusunu artırmak gerektiğini vurgulayan Doğan, "Futbolda zihinsel antrenmanlar, fiziksel antrenmanlar kadar önem taşıyor. Küçük paylaşımlar, büyük başarıların anahtarıdır. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi rol modelleri üzerinden takımdaşlık olgusunu artırmak istiyoruz. Oyuncular, rol modelleri sayesinde hataları karartıp hızlı bir şekilde doğrulara yönelirler. Odaklanıp yeterince çalışan herkes başarılı olabilir" dedi.

ALTYAPI DURMUYOR

Altınordu Futbol Meslek Okulu (AFMO) U15 Takımı, Almanya'nın köklü kulübü FC Bayern Münih ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti. FC Bayern Campus'ta oynanan maçta,

İzmir ekibinin tek golünü 67'nci dakikada Yusufhan Çalık kaydetti.

Bu arada Altınordu U14 ve U16 takımları, Belgrad'ta düzenlenen Elite Neon Cup'ta fırtına gibi esiyor. Grupta 7 puan toplayan U16'lar yarı finalde Sloven ekibi Olimpija Ljubjana ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 9-8 kazanan Altınordu, finalde Romanya temsilcisi A.C.S Juniorul ile oynayacak. Grupta 3'te 3 yaparak yarı finale çıkan U14'ler ise üç topunun direkten döndüğü maçta Sırp temsilcisi FC Rad'a penaltılarla 4-2 yenildi ve Partizan ile üçüncülük 4 maçı oynamaya hak kazandı.



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