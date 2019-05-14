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Altınordu'ya sakatlardan iyi haber

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  SPOR Toto 1. Lig'de Cumartesi günü deplasmanda iddiası bulunmayan Giresunspor'u yenerek ilk kez Play-Off'a kalmak isteyen Altınordu'ya sakat oyuncularından müjdeli haberler geldi. Sol ayağındaki sakatlık...

Altınordu'ya sakatlardan iyi haber

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 
SPOR Toto 1. Lig'de Cumartesi günü deplasmanda iddiası bulunmayan Giresunspor'u yenerek ilk kez Play-Off'a kalmak isteyen Altınordu'ya sakat oyuncularından müjdeli haberler geldi. Sol ayağındaki sakatlık nedeniyle 6 haftadır forma giyemeyen forvet Serdar Deliktaş, Ankara'daki tedavisi sonrası İzmir'e döndü. Serdar'ın bugünden itibaren kırmızı-lacivertli ekibe katılacağı öğrenildi. Sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son 7 maçta görev alamayan stoper Sinan da antremanların büyük bölümünde takımla çalışıyor. İki futbolcu da ilk 6'ya kalınması halinde Play-Off'ta oynayabilecek. Kasığındaki sakatlığından kurtulup, geçen haftaki Boluspor maçında kadroda yer alan santrfor Enes Kubat'ın da Giresunspor deplasmanında süre alması bekleniyor.

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