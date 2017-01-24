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Altınordu'ya Hasan Kabze'den imza

İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu, geçtiğimiz hafta prensip anlaşmasına vardığı Sivasspor'un golcü oyuncusu Hasan Kabze'yle bugün sözleşme imzaladı. Kuşadası kamp merkezinde düzenlenen imza töreninde...

Altınordu'ya Hasan Kabze'den imza

İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu, geçtiğimiz hafta prensip anlaşmasına vardığı Sivasspor'un golcü oyuncusu Hasan Kabze'yle bugün sözleşme imzaladı.
Kuşadası kamp merkezinde düzenlenen imza töreninde deneyimli santrfor, sezon sonuna kadar mukavele imzaladı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yıllar önce yetiştirdiği ilk yıldızlardan olan Hasan Kabze, "Başkanımızı 2000'li yılların başından beri tanıyorum. Futbol hayatıma yön veren Özkan'a vefa için buradayım" diye konuştu.
Giresunspor maçında takımı izlediğini, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı görüştüğünü de belirten Hasan Kabze, daha sonra şunları söyledi:
"Genç bir ekibe sahibiz. Bu hem avantaj ham de dezavantaj. Takıma ağabeylik yapıp yol göstererek faydalı olacağıma inanıyorum. Altınordu, kısa sürede gerçekten çok büyük bir organizasyon yapısı kurdu. Bu sisteme en küçük bir katkım olursa çok mutlu olurum. Şimdilik sezon sonuna kadar buradayım. Daha sonra yeniden oturup plan yapacağız."

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