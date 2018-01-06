Altınordu'ya büyük davet

İZMİR, ()

ALTINORDU, Atletico Madrid'in bu yıl ilk kez düzenleyeceği ve dünyanın en büyük kulüplerinin 14 yaş takımlarının mücadele edeceği 1. Wanda Cup'a özel olarak davet edildi.

İspanya'dan Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona, Almanya'dan Bayern Münih, İngiltere'den Manchester United, Liverpool ve Chelsea, İtalya'dan Juventus, Fransa'dan Paris Saint Germain, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Benfica'nın yer alacağı turnuvada, Altınordu U14 takımı da boy gösterecek.

Altınordu Etkinlik Yönetmeni Umut Köse, bu davetin ekim ayında İspanya'da yapılan görüşmelerin çok önemli bir sonucu olduğunu belirterek, "İspanya'da öncelikli olarak misyonumuzu anlattık. U12 İzmir Cup başta olmak üzere uluslararası turnuvalarımızla ilgili sunumlar yaptık. Tesislerimizi ve organizasyonumuzu tanıttık. Tüm bunların sonucunda da dünyanın en önemli kulüplerinin katıldığı organizasyona davet aldık. Atletico Madrid Turnuvalar Sorumlusu Alejandro Longa'ya teşekkür ederiz" dedi.

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