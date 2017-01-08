Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...
Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da 548 aşırı dinci bulunuyor

Altınordu'ya Balıkesirspor morali

TFF 1'inci Lig takımı Alüınordu, Antalya kampında bugün Balıkesirspor'la oynadığı özel maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 galip gelerek moral buldu. Bellis Sports Center sahasındaki müsabakada Balıkesirspor Atilla- Okan, Bülent,...

Altınordu'ya Balıkesirspor morali
TFF 1'inci Lig takımı Alüınordu, Antalya kampında bugün Balıkesirspor'la oynadığı özel maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 galip gelerek moral buldu.
Bellis Sports Center sahasındaki müsabakada Balıkesirspor Atilla- Okan, Bülent, Glumac, Oğuzhan, Eray, Nizamettin, Foxi, Mehmet, Doğa ve Bekamenga'dan kurulu kadrosuyla mücadele ederken, Altınordu Erce- Uğur, Seydi, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Arif, Serkan, Sertaç, Abdülkadir, Barış ve Erdoğan'dan oluşan tertibi ile sahaya çıktı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Balıkesirspor 8'inci dakikada Nizamettin'in kafa golüyle öne geçti. Çabuk toparlanarak oyunda dengeyi sağlayan Altınordu, 38'inci dakikada Erdoğan'ın ağlara girden vuruşuyla skoru eşitledi. İlk yarısı bu golle 1-1 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında kırmızı lacivertli ekip 79'uncu dakikada Alican'la 2-1 öne geçti. Balıkesirspor'da 74'üncü dakikada Foxi'nin bir şutu üst direkten dışarı çıkınca maç da 2-1 sona erdi.  

FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55