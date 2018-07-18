Altınordu'ya Anıl'dan övgü

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig ekibi Altınordu'nun yeni transferlerinden gurbetçi futbolcu Anıl Koç, İzmir temsilcisinden övgüyle bahsetti. Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü ve Roma'da oynayan Cengiz Ünder'in Altınordu'da profesyonel olduğunu, son olarak Berke ve Barış'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla kırmızı-lacivertlilerin tüm Avrupa'nın dikkatini çektiğini belirten Anıl, "Hem yıldız olan futbolcular hem de altyapı organizasyonuyla Altınordu Avrupa'da en çok tanınan Türk kulüplerinden biri oldu" dedi.

Anderlecht altyapında yetişip Standard Liege forması da giyen Belçika doğumlu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de Antalyaspor'da top koşturduğunu hatırlatarak, "Antalyaspor'da Eto'o, Nasri ve Jeremy Menez gibi dünya çapında yıldızlarla tanıştım. Özellikle Eto'o'dan saha içi ve dışına yönelik çok şey öğrendim. Nasri sayesinde oyun kalitemi yükselttim. Her oyuncunun en iyi yönlerini örnek aldım. Altınordu'ya en iyi şekilde fayda sağlayacağıma ve şampiyonluk yolunda kulübe katkı vereceğime inanıyorum" diye konuştu.