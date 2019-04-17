Altınordu ve UNICEF el ele

İZMİR, () - Türkiye'nin dört bir yanında açtığı futbol okullarıyla 12 binden fazla öğrenciye spor yaptıran ve "Çocuklar geleceğimiz" sloganıyla çocukları misyonunun merkezine koyan Altınordu ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Milli Komitesi, kurumsal bir işbirliği yapmak için görüşmelere başladı. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı, İzmir'de Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde eğitim gören gençlerle tanışıp kulüp felsefesini inceleyen Araslı, UNICEF ile ilgili de detaylı bir sunum yaptı. Altınordu'nun çocuklar adına çok önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Burcu Güvenek Araslı, "Herkes sahalar, binalar ve tesisler yapabilir. Ancak bunu çocuk eksenine oturtmak ve her şeyi bu felsefeyle inşa etmek müthiş bir şey. Altınordu ile iş birliğinin başlamasıyla ilgili gerekli çalışmaları başlatacağım" diye konuştu.

Başkan Özkan ise UNICEF gibi bir kurumla el ele vermenin hayalini yıllardır kurduğunu belirterek, "UNICEF armasını hak etmek, böyle bir kurum ile işbirliği içerisine girmek bizler için tarif edilemez bir duygu. Bizim en önemli merkezimiz çocuklar. UNICEF ise yıllardır yaptığımız her şeyin zirve noktasında duruyor. Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. UNICEF ile işbirliği kulübümüz için büyük onurdur" yorumu yaptı.

Özkan, Araslı'ya Altınordu armalarının bulunduğu özel çerçeve verdi.

ENES SIĞIRCI GÖREVE

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda küme düşme hattında yer alan Afjet Afyonspor'la karşılaşacak Altınordu'da savunmada zorunlu değişiklik yapılacak. Stoper Sinan'ın sakat olduğu İzmir ekibinde, Hasan'ın da kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesiyle defansta alarm verildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Enes Sığırcı'ya "Hazır ol" emri verdi. Kırmızı-lacivertlilerde defansın göbeğinde Recep ile Enes Sığırcı ikilisi görev alacak.

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